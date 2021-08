Le co-fondateur des taliban arrive à Kaboul, le chaos s'aggrave à l'aéroport

KABOUL, 21 août (Reuters) - Le mollah Baradar, co-fondateur des taliban, est arrivé à Kaboul pour discuter avec les autres responsables du mouvement islamiste de la formation d'un nouveau gouvernement en Afghanistan, a dit samedi un officiel des taliban, près d'une semaine après que la capitale est tombée à leurs mains sans opposer de résistance. L'avance des taliban à travers le pays s'est accélérée au fil du retrait des troupes américaines et face à ce que la chancelière allemande Angela Merkel a qualifié samedi d'"effondrement à couper le souffle" de l'armée afghane.

En conséquence, plusieurs milliers de personnes se pressent à l'aéroport de Kaboul, où les conditions de sécurité se dégradent jour après jour, les pays occidentaux peinant à accélérer le rythme d'évacuation de leurs ressortissants et des Afghans les plus vulnérables, sur fond de scènes de chaos et d'informations faisant état de violence commises par les taliban.

L'officiel taliban a ajouté que l'objectif était d'avoir un nouveau modèle de gouvernement pour l'Afghanistan prêt d'ici quelques semaines, avec une équipe distincte pour traiter les questions de sécurité intérieure et financières.

"Des experts de l'ancien gouvernement seront associés pour la gestion de crise", a-t-il dit.

Il a également précisé que la nouvelle structure de gouvernement ne sera pas une démocratie répondant à la définition occidentale, mais qu'"elle protégera les droits de tout le monde".

Le nouveau pouvoir taliban n'a pas été reconnu par l'Union européenne, a dit samedi la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, et l'Union n'a pas de discussion politique avec le mouvement.

La présidente de la Commission européenne a tenu ces propos à l'issue d'une visite à Madrid d'un centre d'accueil pour les employés afghans des institutions de l'UE exfiltrés de Kaboul.

Elle a ajouté qu'elle proposera d'augmenter l'enveloppe de 57 millions d'euros de l'aide humanitaire allouée cette année par la Commission pour l'Afghanistan..

Toute aide au développement est conditionnée au respect des droits de l'homme, des minorités et du droit des femmes et des filles, a-t-elle rappelé. La question de l'aide aux pays européens accueillant des réfugiés devrait être abordée la semaine prochaine à la réunion du G7.

DES TALIBAN ACCUSÉS DE REPRÉSAILLES

Depuis leur prise facile de Kaboul dimanche dernier, mettant un terme à leur reconquête de l'Afghanistan, les taliban sont accusés d'avoir conduit des représailles violentes contre des manifestants ainsi que des rafles parmi les personnes ayant travaillé pour le gouvernement, critiqué leur mouvement ou collaboré avec les Américains.

Le responsable taliban a répondu que le mouvement promettait de rendre des comptes sur ses actions et d'enquêter sur les accusations de représailles et d'atrocités perpétrées dans leurs rangs.

"Nous avons entendu parler de certains cas d'atrocités et de cimes contre les civils", a-t-il dit sous couvert d'anonymat. "Si (des membres) des taliban sont responsables de ces problèmes de justice et d'ordre, ils feront l'objet d'enquête."

"Nous pouvons comprendre la panique, le stress et l'anxiété. Les gens pensent que nous ne rendrons pas de comptes, ils ont tort", a-t-il poursuivi.

Les taliban cherchent à offrir un visage plus modéré, rompant avec leur gestion du pays d'une main de fer entre 1996 et 2001. Ils avaient ensuite été renversés par une offensive militaire menée par les Etats-Unis pour avoir accueilli sur leur sol des militants d'Al-Qaïda à l'origine des attentats du 11 septembre.

Des officiels du pouvoir déchu font depuis plusieurs jours des récits glaçants de personnes se cachant alors que des taliban en armes vont de maison en maison pour fouiller les lieux. Une famille de 16 personnes a raconté comment elle devait courir se réfugier dans la salle de bains, lumières éteintes et exigeant des enfants un silence absolu, pour ne pas être découverte.

CHAOS A L'AEROPORT DE KABOUL

Le responsable taliban a déclaré par ailleurs que le chaos observé à l'aéroport de Kaboul, où se pressent plusieurs milliers de personnes guettant une chance de pouvoir être évacué du pays, n'était pas de la responsabilité de son mouvement. "L'Occident aurait pu avoir un meilleur plan pour évacuer", a-t-il dit.

Les taliban déployés autour de l'aéroport exhortent les personnes sans document de transport à rentrer chez eux. Selon des officiels de l'Otan et des taliban, au moins douze personnes ont trouvé la port dans l'enceinte aéroportuaire et ses alentours.

Le président américain Joe Biden s'est engagé vendredi à "ramener chez eux" les Américains qui se trouvent encore en Afghanistan, avertissant que les missions d'évacuations seront risquées, alors qu'il fait face à de nombreuses critiques sur sa gestion du retrait des troupes américaines.

Il a tenté de répondre aux critiques qui affirment que son administration a mal évalué la vitesse à laquelle les taliban allaient prendre le pouvoir, et a mal planifié les évacuations des Américains et des alliés afghans après les 20 ans de présence américaine dans le pays.

Environ 13.000 personnes ont été évacuées par des avions militaires américains depuis le 14 août et 18.000 depuis la fin du mois de juillet, a-t-il précisé ; 5.700 personnes ont été évacuées au cours de la seule journée de jeudi.

Dans un communiqué publié dans la nuit de vendredi à samedi, le ministère de l'Intérieur français a indiqué pour sa part que les opérations d'évacuation se poursuivaient, avec l'arrivée vendredi en début de soirée d'un quatrième vol transportant plus de 100 personnes à l'aéroport francilien Roissy Charles-de-Gaulle, parmi lesquels quatre Français et 99 Afghans.

