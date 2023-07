Le cofondateur du groupe de télécommunications Altice, Armando Pereira, a été placé en détention au Portugal, ont annoncé vendredi les médias locaux, dans le cadre d'une enquête sur des allégations de corruption, de fraude fiscale et de blanchiment d'argent.

Le siège d'Altice à Lisbonne et le domicile du millionnaire de 71 ans dans la municipalité de Vieira do Minho, dans le nord du Portugal, ont été perquisitionnés par des officiers, selon les chaînes CNN Portugal et SIC TV.

Altice Portugal, qui n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, est la plus grande entreprise de télécommunications du pays et fait partie du groupe de télécommunications et de câblodistribution Altice, basé aux Pays-Bas.

Dans un communiqué, le département portugais d'investigation et d'action pénale (DCIAP) a indiqué que 90 perquisitions avaient été menées jeudi et vendredi dans des domiciles, des entreprises et des cabinets d'avocats à travers le pays, et que trois personnes avaient été placées en détention.

Il n'a pas donné le nom des personnes détenues.

Elle a indiqué qu'elle enquêtait sur des délits présumés de corruption, de fraude fiscale, de falsification et de blanchiment d'argent.

"Les soupçons qui ont conduit aux enquêtes indiquent que le processus de prise de décision du groupe Altice a été truqué en termes de passation de marchés, avec des pratiques qui ont porté préjudice aux propres entreprises du groupe et à ses concurrents", a déclaré la DCIAP.

Les personnes détenues comparaîtront devant le tribunal samedi, a indiqué la DCIAP.

La DCIAP a indiqué que des documents et des biens, tels que des voitures de luxe, ont été saisis, pour une valeur estimée à environ 20 millions d'euros (22,45 millions de dollars).

SIC Notícias a indiqué que M. Pereira était détenu dans les locaux de l'agence portugaise d'investigation criminelle (PJ) à Lisbonne. La PJ n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. (1 $ = 0,8908 euros)