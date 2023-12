Le cofondateur du promoteur immobilier chinois Guangzhou R&F, Zhang Li, démissionne de son poste de PDG

Le 29 décembre 2023 à 16:13 Partager

Le promoteur immobilier chinois Guangzhou R&F Properties a annoncé vendredi que son cofondateur Zhang Li avait démissionné de ses fonctions de directeur général et d'administrateur de la société, invoquant "d'autres engagements qui lui demandent plus de temps et de dévouement".

Au début de l'année, M. Zhang, âgé de 70 ans, a admis avoir corrompu un ancien fonctionnaire de San Francisco et a conclu un accord de poursuite différée avec les procureurs américains afin d'éviter des poursuites pénales, selon un document déposé au tribunal. En vertu de cet accord, les poursuites seront abandonnées dans trois ans si M. Zhang en respecte les conditions, notamment le paiement de dédommagements. M. Zhang était également coprésident de la société, avec Li Sze Lim. La déclaration de la société vendredi ne mentionnait pas la démission de Zhang en tant que coprésident, mais il ne figurait plus au conseil d'administration de la société dans un document distinct.