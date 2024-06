Un combustible spécial à base d'uranium, dont l'utilisation est prévue dans les réacteurs nucléaires américains de la prochaine génération, présente des risques pour la sécurité parce qu'il peut être utilisé sans enrichissement supplémentaire pour la fabrication d'armes nucléaires, affirment des scientifiques dans un article publié jeudi.

Le combustible, appelé uranium faiblement enrichi à haut dosage (HALEU), est enrichi jusqu'à 20 %, contre environ 5 % pour le combustible qui alimente la plupart des réacteurs actuels. Jusqu'à récemment, il n'était fabriqué en quantités commerciales qu'en Russie, mais les États-Unis souhaitent le produire pour alimenter une nouvelle vague de réacteurs.

L'administration du président Joe Biden estime que l'énergie nucléaire, qui ne produit pratiquement pas d'émissions, est essentielle dans la lutte contre le changement climatique. La loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act) de Joe Biden a prévu 700 millions de dollars pour un programme de disponibilité de HALEU comprenant l'achat du combustible afin de créer une chaîne d'approvisionnement pour certains petits réacteurs modulaires prévus et d'autres réacteurs de haute technologie prévus.

L'uranium est un élément radioactif qui existe à l'état naturel. Pour fabriquer du combustible nucléaire, l'uranium brut est soumis à des processus qui aboutissent à un matériau présentant une concentration accrue de l'isotope uranium 235.

"Ce matériau est directement utilisable pour fabriquer des armes nucléaires sans enrichissement ou retraitement supplémentaire", a déclaré Scott Kemp, l'un des cinq auteurs de l'article évalué par les pairs et publié dans la revue Science. "En d'autres termes, les nouveaux réacteurs présentent un risque sans précédent pour la sécurité nucléaire", a déclaré M. Kemp, professeur au Massachusetts Institute of Technology et ancien conseiller scientifique pour le contrôle des armements au département d'État.

Une bombe d'une puissance similaire à celle que les États-Unis ont larguée sur Hiroshima, au Japon, en 1945, pourrait être fabriquée à partir de 1 000 kg ou moins de HALEU enrichi à 19,75 %, selon l'article. "La conception d'une telle arme ne serait pas sans poser des problèmes, mais il ne semble pas y avoir de raisons convaincantes de ne pas y parvenir.

Selon les auteurs, si l'enrichissement est limité à 10 ou 12 %, la chaîne d'approvisionnement sera beaucoup plus sûre et les coûts seront modestes.

Selon les auteurs, le HALEU représente un risque national car il n'est pas tenu de bénéficier des protections normalement exigées pour les matières utilisables à des fins militaires. L'utilisation de ce combustible par les États-Unis pourrait également créer un précédent pour les autres pays qui construisent des réacteurs où les normes de prolifération ne sont pas aussi strictes.

"Si le HALEU devenait un combustible standard pour les réacteurs sans restrictions appropriées déterminées par un examen de sécurité interinstitutions, d'autres pays pourraient l'obtenir,

d'obtenir, de produire et de traiter en toute impunité de l'HALEU utilisable à des fins militaires, éliminant ainsi la distinction nette entre les combustibles pacifiques et les combustibles non pacifiques.

l'article, également rédigé par Edwin Lyman du groupe à but non lucratif Union of Concerned Scientists.

Le ministère américain de l'énergie estime que plus de 40 tonnes d'HALEU pourraient être nécessaires avant la fin de la décennie, avec des quantités supplémentaires chaque année, pour déployer des réacteurs avancés afin de soutenir l'objectif de l'administration Biden d'une électricité 100 % propre d'ici à 2035.

Le ministère de l'énergie n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

TerraPower, une société soutenue par Bill Gates qui a reçu des fonds du ministère de l'énergie, espère construire sa centrale nucléaire Natrium dans le Wyoming d'ici 2030 pour qu'elle fonctionne avec HALEU. Fin 2022, TerraPower a reporté d'au moins deux ans la date de lancement de Natrium à 2030 en raison de l'absence de HALEU.

TerraPower n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. La centrale devrait commencer la construction de la partie non nucléaire, mais a besoin d'autorisations fédérales pour construire la partie nucléaire.

Centrus Energy, une entreprise américaine qui a commencé à produire de petites quantités de HALEU dans l'Ohio et qui travaille avec TerraPower pour mettre en place des capacités de production commerciale en vue du démarrage en 2030, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.