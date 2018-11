Le comité de politique monétaire de la Fed Un non événement pour LBPAM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le comité de politique monétaire de la Fed, réuni ses deux derniers jours, semble avoir été un non-évènement, indique LBPAM ce matin. C'est du moins le sentiment qu'on peut avoir à la lecture du communiqué publié au sortir de la réunion, précise la société de gestion. Sur l'activité économique, le comité pointe un ralentissement, mais par rapport à un point haut, de l'investissement des entreprises, et note que le taux de chômage a baissé. Le communiqué précédent parlait de la forte croissance du premier et du bas niveau du second.Disons que les changements sont de second ordre et s'équilibrent sans doute en termes de diagnostic d'ensemble, ajoute LBPAM.Pour le reste, rien de changé ; ce qui veut dire que la correction baissière sur les marchés d'actions n'est pas relevée et que la forward guidance (le guidage prospectif) n'est pas modifiée.Ce matin le marché des futures sur le taux des fonds fédéraux accord une probabilité de 74% à un relèvement de celui-ci de 256 centimes en décembre et de 53% à un autre en mars. Cela paraît raisonnable, conclut le gérant.