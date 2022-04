Le comité des dérivés de crédit affirme qu'un défaut de paiement s'est produit sur les chemins de fer russes

Un comité de crédit a voté pour classer une obligation émise par Russian Railways comme étant en défaut, marquant la première fois qu'un instrument de dette d'origine russe a été officiellement classé comme étant en défaut depuis l'invasion de l'Ukraine par le pays.

Le Comité de détermination des produits dérivés de crédit (CDDC) de l'EMEA, qui compte parmi ses membres certaines des plus grandes banques d'investissement du monde, a déclaré lundi qu'il avait décidé qu'un événement de crédit "défaut de paiement" s'était produit sur des obligations de participation à des prêts en francs suisses liées à la société publique Russian Railways.

Les obligations de participation à des prêts à échéance 2026 ont été émises par RZD Capital pour financer un prêt de 250 millions de francs suisses (268 millions de dollars) à Russian Railways.

Les sanctions occidentales contre la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine, qui, selon la Russie, est une "opération militaire spéciale", ont imposé des contraintes à l'économie russe et soulevé des questions sur le possible défaut de paiement de nombreuses obligations émises par des sociétés russes.

Cela a à son tour soulevé la possibilité d'amortissements substantiels par les créanciers occidentaux de la Russie.

Bank of America, Goldman Sachs International et JPMorgan Chase Bank font partie des membres du comité qui ont voté "oui" à la question de savoir si un événement de défaut de paiement s'est produit sur ces actifs. Le comité s'est réuni vendredi.

Certains analystes y voient un test pour savoir si un émetteur solvable qui n'a pas pu physiquement effectuer le paiement en raison des sanctions est considéré comme en défaut. "Apparemment, le CDDC dit oui... et cela signifie probablement qu'il conclura quelque chose de similaire avec le souverain russe essayant de payer un coupon en USD mais n'y parvenant pas", a déclaré une source, parlant sous couvert d'anonymat.

Un porte-parole d'UBS AG, l'agent payeur des obligations, a refusé de commenter.

Russian Railways, qui exploite des trains de marchandises et de passagers sur des milliers de kilomètres de voies ferrées, a déclaré qu'elle avait tenté de payer les intérêts dus le 14 mars, mais qu'elle n'avait pas pu le faire en raison "d'obligations de conformité juridique et réglementaire au sein du réseau de banques correspondantes", selon un avis officiel publié par le SIX Swiss Exchange et mentionné dans la demande adressée au comité.

Le ministre russe des Finances, Anton Siluanov, a déclaré que le pays engagerait des poursuites judiciaires si l'Occident tentait de le contraindre à faire défaut sur sa dette souveraine.

La Russie pourrait faire face à son premier défaut de paiement externe souverain depuis plus d'un siècle après avoir pris des dispositions pour effectuer le remboursement d'une obligation internationale en roubles plus tôt cette semaine, même si le paiement était dû en dollars américains. (1 $ = 0,9335 franc suisse) (Reportage de Karin Strohecker ; Montage de Jorgelina do Rosario, David Holmes et Jonathan Oatis)