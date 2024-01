Son attitude est sereine et son message est clair : les forces terrestres ukrainiennes se concentrent avant tout sur la défense de la partie orientale du front de 1 000 km placé sous son commandement.

Elles ne doivent cependant pas être considérées comme une force offensive.

Dans un entretien accordé à la fin de la semaine dernière, le colonel-général Oleksandr Syrskyi, figure clé de la réponse de Kiev à l'invasion massive de la Russie, a souligné les réalités changeantes du champ de bataille qui ont tempéré les espoirs d'une percée ukrainienne majeure.

Malgré l'optimisme initial concernant la contre-offensive estivale ukrainienne tant vantée, les défenses russes ont largement tenu, limitant les premières avancées à quelques kilomètres dans certains endroits avant que les forces de Moscou ne ripostent ailleurs.

"Nos objectifs restent inchangés : tenir nos positions... épuiser l'ennemi en lui infligeant un maximum de pertes", a déclaré à Reuters M. Syrskyi, le commandant numéro deux de l'Ukraine.

Cet homme de 58 ans, vêtu d'un treillis de combat et s'exprimant avec prudence dans un lieu tenu secret dans la région orientale de Kharkiv, a souligné que la Russie cherchait à prendre l'initiative à l'approche du deuxième anniversaire de l'invasion.

Les forces russes font pression dans plusieurs directions le long du front oriental, a déclaré M. Syrskyi, dans le but de prendre le contrôle total de la région industrielle de Donbas, malgré de lourdes pertes en hommes et en matériel.

La Russie espère également regagner le terrain qu'elle a perdu dans les régions méridionales de Kherson et de Zaporizhzhia, a-t-il ajouté.

De leur côté, les troupes ukrainiennes organisent de petites contre-attaques dans le cadre de ce que M. Syrskyi a qualifié de "défense active" : il s'agit de maintenir l'ennemi sur ses gardes en cherchant des occasions de frapper pendant qu'ils tentent de reprendre l'initiative.

Les engagements des deux côtés se font à plus petite échelle afin d'économiser les munitions et les hommes, a-t-il ajouté, suggérant que la Russie a également appris à réagir et à limiter les pertes.

"Les offensives au niveau d'un bataillon sont très rares", a déclaré M. Syrskyi, ajoutant que l'utilisation plus large des drones a forcé le changement de tactique.

L'Ukraine affirme qu'elle ne dispose pas de suffisamment de munitions pour soutenir le niveau d'attaque souhaité et a exhorté ses partenaires occidentaux à faire davantage pour l'approvisionner.

RUSÉ ET COURAGEUX

Le général Syrskyi commande des troupes contre les forces russes combinées depuis 2014, date à laquelle il a reçu l'indicatif "léopard des neiges". Ils ont combattu une insurrection soutenue par Moscou dans l'est de l'Ukraine en utilisant "des tactiques similaires à la façon dont ce chat chasse", a-t-il expliqué.

"Cette créature est très prudente, rusée et courageuse.

En septembre 2022, il a redoré son blason en menant une contre-offensive éclair pour reprendre des pans entiers de la région de Kharkiv, ce qui a poussé les forces russes à battre en retraite.

L'opération a tiré parti des atouts de l'Ukraine, en particulier des unités agiles capables de contourner des positions fortifiées pour s'enfoncer dans le territoire ennemi.

Mais le bilan de Syrskyi en tant que commandant n'est pas incontestable. Pendant une grande partie du début de l'année 2023, il a dirigé la défense ukrainienne de la ville orientale de Bakhmut, où des milliers de soldats des deux camps auraient été tués lors de la bataille la plus meurtrière du conflit jusqu'à présent.

Certains analystes militaires se sont demandé si le fait de se battre pour une ville en ruines, qui a finalement été perdue, valait la peine d'avoir autant de morts et de blessés. M. Syrskyi a déclaré que l'Ukraine avait nui à l'effort de guerre de la Russie dans cette région en neutralisant le groupe mercenaire Wagner.

Moscou le considère toujours comme une menace, a déclaré M. Syrskyi, comme en témoignent plusieurs tentatives d'assassinat.

"Disons-le : nous connaissons bien les tirs de roquettes", a-t-il déclaré.

L'artillerie et la guerre de tranchées n'ayant pas donné lieu à des avancées majeures, M. Syrskyi est d'accord avec le commandant en chef de l'Ukraine, Valery Zaluzhny, pour dire que la technologie jouera probablement un rôle majeur si Kiev veut gagner la guerre.

La guerre électronique s'est intensifiée au cours de l'année écoulée, a déclaré M. Syrskyi, car la prolifération des drones et d'autres armes guidées a multiplié les possibilités de brouillage.

Pour prendre l'avantage, les forces ukrainiennes ont besoin d'une plus grande quantité de matériel avancé fonctionnant sur plusieurs fréquences à la fois.

Mais il est encore possible de progresser en créant ce que M. Syrskyi appelle un "avantage artificiel", comme l'Ukraine l'a fait à l'automne 2022.

"Quoi qu'il en soit, certaines zones seront fortement défendues et d'autres moins", a-t-il déclaré.

L'essentiel, a ajouté M. Syrskyi, est de concentrer les forces au point le plus vulnérable au meilleur moment, un principe qui "n'a pas perdu de sa pertinence".