Le ministre de l'économie, Robert Habeck, soulignera la détermination de l'Allemagne à poursuivre ses relations commerciales avec la Chine lors d'une visite qui débutera vendredi, mais les experts en commerce affirment que les facteurs économiques et politiques favorisent de plus en plus les relations entre les États-Unis et l'Allemagne.

M. Habeck s'efforcera d'expliquer aux responsables chinois la récente annonce par l'Union européenne de droits de douane sur les véhicules électriques chinois, tout en écartant le risque de représailles de la part de la Chine, qui pourraient nuire aux exportations allemandes dans ce pays.

Les 60 milliards d'euros (64 milliards de dollars) d'échanges commerciaux entre l'Allemagne et la Chine au cours du premier trimestre 2024 étaient déjà inférieurs au volume total de 63 milliards d'euros des échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Allemagne. Cela a mis fin à une tendance qui a fait de la Chine le premier partenaire commercial de l'Allemagne pendant huit années consécutives.

Les chiffres officiels publiés vendredi soulignent ce changement : Les exportations allemandes vers la Chine ont chuté de 14 % en mai par rapport à l'année précédente, tandis que les exportations vers les États-Unis ont augmenté de 4,1 %.

La crise immobilière, l'endettement élevé des collectivités locales et d'autres problèmes pèsent sur l'activité intérieure chinoise, ce qui incite certains à penser que la Chine pourrait connaître une période de stagnation similaire aux "décennies perdues" du Japon, qui ont débuté dans les années 1990.

Maximilian Butek, directeur exécutif de la Chambre de commerce allemande en Chine orientale, a déclaré que les partenaires commerciaux allemands restaient pour l'instant attachés à un marché chinois dont ils pensaient qu'il connaîtrait une reprise de la demande au cours des prochaines années.

"Toutefois, si la confiance du secteur privé et des consommateurs chinois reste faible, il est possible que les États-Unis s'imposent comme le premier partenaire commercial de l'Allemagne", a-t-il déclaré à propos d'une éventuelle consolidation de la position dominante des États-Unis.

La croissance des exportations allemandes est déjà freinée par le fait que la Chine - qui est depuis longtemps un client pour ses véhicules, ses machines et ses produits pharmaceutiques - monte dans la chaîne de valeur et produit donc elle-même des biens plus complexes.

Mais la question la plus importante est de savoir quelle sera l'ampleur de l'impact de l'intention déclarée de l'Allemagne de réduire son exposition commerciale globale à la Chine, qu'elle a accusée de "pratiques déloyales" dans son premier document stratégique sur la Chine l'année dernière.

Au-delà de sa volonté d'approfondir ses liens avec des partenaires tels que la Corée du Sud, Berlin est restée vague jusqu'à présent sur les mesures à prendre pour réduire les dépendances.

Mais Juergen Matthes, responsable de la politique économique internationale à l'Institut économique allemand IW, a vu le début d'un changement de paradigme par rapport aux relations étroites entre la Chine et l'Allemagne entretenues par l'ancienne chancelière Angela Merkel au cours des années 2000.

"Une réorientation - également motivée par des considérations géopolitiques - semble avoir lieu : elle s'éloigne du système rival de la Chine et se rapproche du partenaire transatlantique que sont les États-Unis", a-t-il déclaré.

Si Donald Trump devait remporter les élections américaines en novembre et pousser les États-Unis sur une voie plus protectionniste en augmentant les droits de douane sur les importations en provenance de toutes les destinations, alors tous les paris seraient ouverts dans ce qui pourrait dégénérer en une guerre commerciale mondiale.

Un rapport publié ce mois-ci par le cabinet de conseil Roland Berger a conclu qu'un tel scénario aurait un effet dévastateur sur toutes les grandes économies, la Chine et les États-Unis souffrant encore plus que l'Europe.

À plus long terme, il pourrait diviser la planète en deux blocs commerciaux mutuellement incompatibles - une forme extrême de la "fragmentation" de l'économie mondiale dont le Fonds monétaire international a lancé l'alerte.

Les économies orientées vers l'exportation, comme l'Allemagne, seraient alors confrontées à des choix commerciaux et géopolitiques difficiles.

"M. Trump obligera les Européens à décider de quel côté ils veulent être - avec la Chine ou avec les États-Unis", a déclaré Stefan Schaible, associé directeur mondial de Roland Berger, ajoutant qu'il ne faisait aucun doute que l'Allemagne devrait choisir son allié de l'OTAN. (Reportage de Maria Martinez ; rédaction de Mark John et Mark Heinrich)