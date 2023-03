Ottawa (awp/afp) - Le Canada a vu ses importations et exportations augmenter en ce début d'année 2023, enregistrant un balance commerciale excédentaire, marquée par un rebond du commerce avec les pays autres que les Etats-Unis, a annoncé le gouvernement mercredi.

L'excédent commercial canadien s'est ainsi établi à 1,9 milliard de dollars canadiens (1,3 milliards d'euros) en janvier contre un montant de 1,2 milliard en décembre, révisé à la hausse après avoir été légèrement déficitaire, a indiqué Statistique Canada.

Les exportations canadiennes ont augmenté de 4,2% en janvier pour s'établir à 67 milliards de dollars, touchant tous les secteurs, à l'exception des produits énergétiques.

Ces hausses sont principalement attribuables aux produits agricoles et de la pêche, aux véhicules à moteur et leurs pièces détachées ainsi qu'aux métaux. Elles ont été partiellement compensées par une chute de près de 33% des exportations de gaz naturel, après un pic en décembre, lorsque des conditions météorologiques hivernales rigoureuses aux Etats-Unis avaient entraîné une hausse de la demande.

Les exportations de blé, d'huile de canola et d'autres produits végétaux tels que le soja ont également contribué à un gain record dans cette catégorie.

Pour ce qui est des importations, elles ont augmenté de 3,1% après deux baisses mensuelles consécutives pour s'établir à 65,1 milliards de dollars.

Les ventes supérieures à la moyenne d'automobiles cumulées à l'augmentation de la production de ces dernières ont notamment permis aux importations de véhicules à moteur et de pièces détachées d'atteindre des niveaux record.

Le Canada a également vu augmenter ses importations de machines et d'équipements industriels, ainsi que de produits électroniques. Elles ont été particulièrement stimulées par les livraisons de téléphones portables, dont les nouveaux modèles sont sortis plus tôt qu'habituellement, mais aussi d'ordinateurs portables et de tablettes.

Après trois baisses mensuelles consécutives, les importations de biens de consommation ont également augmenté, portées par les produits pharmaceutiques.

Enfin, le Canada a vu son commerce avec les pays autres que les Etats-Unis atteindre un niveau record en janvier (16,7 milliards de dollars) avec davantage d'exportations vers la Chine (huile de canola et charbon), le Royaume-Uni (or) et l'Allemagne (aéronefs et pétrole brut) et d'importations en provenance du Mexique (camions) et de la Suisse (produits pharmaceutiques).

L'excédent commercial du Canada avec son voisin et principal partenaire commercial a quant à lui légèrement augmenté pour atteindre 9 milliards de dollars en janvier, marquant ainsi une deuxième augmentation mensuelle consécutive après six mois de baisse.

afp/rp