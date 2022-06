Le commerce de détail devrait essuyer un léger repli en 2022

Zurich (awp) - Les recettes du commerce de détail suisse sont attendues en légère baisse pour l'année en cours. Elles devraient malgré tout rester en hausse par rapport à l'exercice 2019, avant l'éclatement de la pandémie, indique l'institut d'études de marché GfK mercredi.

Le commerce de détail suisse, hors carburant, a connu une solide évolution de ses activités en 2021, en dépit d'un environnement de marché difficile. La barre des 100 milliards de chiffre d'affaires a été franchie pour la première fois, avec un total cumulé de 102,3 milliards (+3,3% sur un an).

Les ventes de produits alimentaires, canaux en ligne inclus, ont crû de 1,1% à 44,2 milliards, après un bond de 8,3% en 2020. La tendance s'est toutefois essoufflée pour les supermarchés, qui avaient enregistré une croissance inédite en 2020, en raison des restrictions sanitaires, en particulier la fermeture des restaurants.

Dans le segment non-alimentaire, hors carburant et véhicules à moteur, les ventes ont bondi de 5,0% à 58,1 milliards l'année dernière après un repli de 1,5% en 2020. Les activités avaient particulièrement souffert de la fermeture des commerces non essentiels lors de l'éclatement de la pandémie, que la demande en ligne, malgré une forte hausse, n'avait pas permis de compenser.

Si Coop a enregistré un chiffre d'affaires de 30,7 milliards au niveau du groupe, plus important que son concurrent Migros, à 28,9 milliards, sur le volet des ventes au détail en Suisse, c'est ce dernier qui prend l'avantage. Fenaco, avec ses magasins Landi et Volg, suit en troisième position.

Par enseigne, les supermarchés Migros et Coop, incluant leur boutique en ligne, occupent les deux premières places, suivis par Denner et Digitec Galaxus. Ikea arrive en septième position.

Embellie pour le non-alimentaire

Parmi les tendances, les segments bricolage et jardinage ont encore profité d'une solide demande, de la même manière que les équipements de sport. Les appareils de fitness, les vélos électriques et le cyclisme en général ont été particulièrement prisés.

L'électronique grand public a vu ses ventes atteindre des niveaux inédits, portées par les achats de consoles de jeux, téléviseurs, ordinateurs et webcams, toutefois, une saturation se fait sentir. La moitié des ventes de ce segment s'est conclue en ligne.

La reprise des voyages au deuxième semestre 2021 a soutenu également les activités de bagagerie tandis qu'un rebond a été enregistré dans l'habillement.

Le commerce en ligne a totalisé des ventes de 1,3 milliard, en hausse de près de 10% sur un an. Les achats sur les boutiques en ligne intérieures ont enflé de 12%, avec 18,2% pour le non alimentaire et 3,8% pour l'alimentaire, tandis que la part des commandes à l'étranger stagne depuis deux ans.

En dépit du solide exercice 2021, GfK affiche sa retenue pour l'année en cours, tablant sur un léger repli des chiffres d'affaires. Les difficultés dans les chaînes d'approvisionnement, la hausse des prix de l'énergie et les pénuries de plusieurs produits ont généré une forte hausse de l'inflation. Pour ces raisons, les ventes du commerce de détail suisse sont attendues en baisse.

ol/ib