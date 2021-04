Le commerce de détail progresse fortement en mars

Zurich (awp) - Le commerce de détail suisse a nettement avancé en mars, notamment grâce à une base de comparaison favorable. Les mesures de restriction mises en place en mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus avait nettement affecté les chiffres d'affaires de cette branche.

Les recettes du commerce du détail ont bondi de 21,5% sur un an en termes nominaux. Corrigés de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés, cet indicateur a augmenté de 22,6% en termes réels, c'est à dire en tenant compte du renchérissement, indique vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Par rapport au mois de février 2021, les ventes ont progressé de 21,9% au niveau nominal. En termes réels cette avancée s'est établie à 22,1% en tenant compte des variations saisonnières.

Toutes les branches ont vu leur chiffre d'affaires augmenter fortement. À commencer par la branche "autres équipements du foyer en magasin spécialisé" (+88,5%). Le secteur "équipements des technologies de l'information et de la communication" (+33,8%) et la catégorie "autres biens" qui comprend les vêtements, la pharmacie, l'horlogerie et la bijouterie (+30,7%) se sont notamment démarqués.

