Genève (awp) - Les chiffres d'affaires du commerce de détail, après avoir augmenté en janvier, ont reculé courant février en termes nominaux et en tenant compte du renchérissement.

Sur un an, ils ont baissé de 0,4% en termes nominaux (non corrigés de l'inflation) et de 0,2% en termes réels (en tenant compte de l'inflation), rapporte mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Corrigées de l'effet des jours ouvrables et fériés, les recettes du commerce de détail, stations-service mises à part, ont progressé de 0,1% en termes nominaux en février sur un an, et de 0,2% en termes réels.

Les revenus liés aux denrées alimentaires, boissons et tabac ont pris 0,7% en termes nominaux, mais ont reculé de 0,4% en termes réels.

Enfin, les recettes du secteur non alimentaire restaient stables en termes nominaux, mais affichaient une progression de 1,1% en termes réels.

Corrigés des variations saisonnières, les chiffres d'affaires en termes réels ont augmenté de 0,2% en termes nominaux, et ont stagné en termes réels avec 0,1% de plus en février sur un mois.

Par rapport à janvier, les recettes provenant des denrées alimentaires, boissons et tabac ont pris 0,4% en termes nominaux comme en réels. Le secteur non alimentaire a avancé respectivement de 0,2% et 0,5%.

Les données des enquêtes mensuelles de l'OFS se basent sur environ 3000 entreprises.

