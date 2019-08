Le commerce de détail suisse a légèrement augmenté en 2018

Zurich (awp) - Le chiffre d'affaires du commerce de détail suisse a connu une légère croissance de 1,5% en 2018, selon une étude du cabinet de conseil Nielsen publiée mardi. Les dépenses pour la publicité ont significativement augmenté.

Les consommateurs helvétiques ont dépensé 33,8 milliards de francs suisses l'an passé. Un ménage moyen va faire du shopping 165 fois par an. En moyenne, des produits journaliers d'une valeur de 38 francs suisses se retrouvent dans son chariot.

Une large majorité des Suisses continue de planifier leurs achats, mais ils sont plus nombreux (+4%) à céder aux dépenses spontanées (64% des consommateurs).

Si les bonnes affaires sont recherchées par 61% des Suisses pour leurs achats quotidiens, seul un sur deux compare les prix, contre 57% en 2017.

Certains types de magasins attirent: les petits et grands supermarchés (+0,3% et +0,4%), les supérettes (+0,3%) et les hard discounter (+0,8%).

Les enseignes dépensent davantage pour inciter la clientèle à ouvrir son portemonnaie, selon le document. Les charges publicitaires brutes ont augmenté de 16% à 7,1 milliards de francs suisses. L'affichage dans les lieux publics reste l'option la plus privilégiée (36%), suivie par la télévision et les imprimés (25%).

