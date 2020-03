Le commerce de détail toujours à la baisse en février

Zurich (awp) - Les chiffres d'affaires du commerce de détail ont subi un nouveau repli en février. La baisse est de 0,4% sur un an en termes nominaux et corrigée des variations calendaires. L'Office fédéral de la statistique (OFS) a constaté une augmentation de 0,3% en rythme mensuel.

En termes réels, c'est-à-dire en prenant compte de l'inflation, les recettes du commerce de détail affichent une progression de 0,3% sur un an, indique l'OFS mardi. Ajustée des variations saisonnières, la hausse s'élève à 0,4%.

Le secteur a généré des chiffres d'affaires (corrigé des variations calendaires) en augmentation annuelle de 0,6% en termes nominaux, ceci toutefois sans considérer les stations-service. En termes réels, une poussée de 1,3% est enregistrée.

Pour les denrées alimentaires, les boissons et le tabac, la hausse est de 3,9% en nominal et 4,7% en réel. Pour les produits non-alimentaires, des reculs respectifs de 2,4% et 1,5% sont enregistrés.

Les statistiques corrigées des variations saisonnières montrent des tendances similaires. Les chiffres d'affaires du commerce de détail ont ainsi augmenté de 0,7% (sans stations-service) en nominal et de 0,8% en réel. La progression atteint respectivement 2,9% et 3,0% pour les denrées alimentaires. Pour le non-alimentaire, l'OFS a calculé une contraction de 1,0%, renchérissement ou pas.

Dans son communiqué, l'Office fédéral de la statistique affirme que la pandémie de coronavirus "représente un défi majeur pour l'économie". Les chiffres présentes ci-dessus sont calculés sur la base des données actuellement disponibles, mais pourraient être révisés, avertit l'OFS.

fr/al