Le commerce de la Chine avec la Russie augmente à un rythme à deux chiffres en janvier-février.

Les exportations et importations de la Chine avec la Russie ont bondi à un rythme à deux chiffres en janvier-février par rapport à l'année précédente, selon des données douanières publiées mardi, alors que la Chine a déclaré qu'elle devait faire progresser les relations avec son voisin du nord dans un monde de plus en plus turbulent.

Les exportations de la Chine vers la Russie ont bondi de 19,8 % au cours des deux premiers mois, pour atteindre un total de 15 milliards de dollars, alors qu'elle a enregistré une baisse de la demande sur les autres marchés. Les importations en provenance de Russie ont grimpé de 31,3 % pour atteindre 18,65 milliards de dollars. Cela a laissé le déficit commercial de la deuxième plus grande économie du monde avec la Russie à environ 3,6 milliards de dollars. Les importations maritimes chinoises de pétrole russe devraient atteindre un record ce mois-ci après que les raffineurs ont profité des prix bon marché alors que la demande intérieure de carburant a rebondi suite à la levée des restrictions du COVID-19, a rapporté Reuters la semaine dernière. Le ministre des Affaires étrangères, Qin Gang, a déclaré lors d'une conférence de presse en marge d'une session parlementaire annuelle à Pékin mardi que la Chine devait faire progresser ses relations avec la Russie alors que le monde devient plus turbulent. Interrogé sur la possibilité que la Chine et la Russie abandonnent le dollar américain et l'euro pour le commerce bilatéral, M. Qin a répondu que les pays devaient utiliser la devise la plus efficace, sûre et crédible. "Les devises ne doivent pas être l'atout des sanctions unilatérales et encore moins un déguisement pour l'intimidation ou la coercition", a-t-il déclaré. Le commerce de la Chine avec la Russie a atteint un niveau record en 2022, les pays occidentaux ayant imposé des sanctions à la Russie suite à son invasion de l'Ukraine.