Le commerce de la Chine avec la Russie ressent les effets de la guerre en Ukraine

Les multinationales chinoises sont restées en Russie alors que leurs rivales occidentales fuyaient, mais ce sont les plus petites entreprises chinoises qui sont les plus vulnérables aux pertes de taux de change, plusieurs d'entre elles ayant déclaré à Reuters qu'une grande partie de leurs activités en Russie est en attente, les deux parties attendant la volatilité.

"Les produits que je devais envoyer en Russie dorment dans mon entrepôt", a déclaré Deng Jinling, dont l'usine située dans l'est de la Chine fabrique des flacons sous vide.

L'année dernière, environ 30 % de ses 40 millions de yuans (6,29 millions de dollars) de revenus provenaient de Russie.

"Nos clients attendent tous de voir si le taux de change peut s'améliorer un peu. Leurs coûts sont trop élevés avec le taux de change actuel", a-t-elle déclaré.

Un autre négociant chinois, qui n'a donné que son nom de famille Guo, a déclaré que son entreprise jouait le rôle d'intermédiaire entre les clients russes et chinois, mais que le volume des produits tels que les draps de lit et les équipements de cuisine qu'ils traitent habituellement avait chuté d'un tiers.

La Chine est la première source d'importations de la Russie et a vendu pour 12,6 milliards de dollars de marchandises à la Russie rien qu'en janvier et février - principalement des ordinateurs, des voitures, des chaussures et des jouets, selon les données des douanes.

Tant les importateurs russes que les exportateurs chinois remettent à plus tard leurs affaires par crainte d'être rattrapés par le rouble en dents de scie.

"La dépréciation du rouble signifie que vous perdez de l'argent chaque fois qu'il y a une vente", a déclaré Shen Muhui, qui dirige un groupe commercial représentant plus de 20 000 petits exportateurs chinois vers la Russie.

Il a déclaré qu'un peu plus de clients russes étaient prêts à utiliser des yuans chinois pour payer leurs marchandises, mais pas assez pour faire une grande différence, et la demande pour ses services d'entreposage en Russie a chuté d'environ un cinquième depuis le début de la guerre en Ukraine et environ 90 % de ses membres ont été touchés.

"Vous ne pouvez pas augmenter les prix parce que les Russes ne peuvent pas se le permettre .... Vous subissez donc une perte lorsque vous convertissez vos recettes en yuan", a déclaré Shen.

"Exporter vers la Russie devient impossible."

OPTIMISME À LONG TERME

Le rouble a connu une énorme volatilité par rapport au dollar américain et au yuan chinois depuis que la Russie a lancé ce qu'elle appelle une "opération spéciale" en Ukraine le 24 février.

Le conflit a déclenché une chute de plus de 40 % de la valeur du rouble par rapport au yuan, bien que la devise russe ait rebondi d'environ 70 % depuis le creux du 9 mars.

La Chine a refusé de condamner l'action de la Russie en Ukraine ou de la qualifier d'invasion et elle a critiqué à plusieurs reprises ce qu'elle appelle les sanctions illégales et unilatérales.

Les grandes entreprises chinoises telles que Xiaomi, Great Wall Motor sont restées largement silencieuses sur leurs projets en Russie.

Mais en coulisses, la Chine craint que ses entreprises ne se heurtent aux sanctions et les presse de faire preuve de prudence dans leurs investissements en Russie, a rapporté Reuters le 25 mars.

Le groupe public Sinopec a suspendu les pourparlers concernant un important investissement pétrochimique et une entreprise de commercialisation de gaz en Russie, ont indiqué les sources.

Winnie Wang, présidente de la Shenzhen Cross-Border E-commerce Association, s'est montrée optimiste quant au commerce avec la Russie à long terme, disant qu'elle s'attendait à ce que les exportations chinoises augmentent en variété et en volume, malgré les défis à court terme, notamment la volatilité de la monnaie.

Mme Wang a déclaré qu'elle espérait que les commerçants pourraient se sevrer des règlements en dollars américains.

"Les deux pays devraient travailler ensemble pour concevoir un nouveau cadre de paiement pour le commerce", a-t-elle déclaré.