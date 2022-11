Le commerce des dérivés de crypto-monnaies bondit, les investisseurs couvrant leurs positions après le choc de FTX

Les contrats à terme de novembre sur le bitcoin du CME se sont négociés à 17 250 $, avec un volume de 13 292 à 11 h 24 EST (1624 GMT), soit une décote de 3 % par rapport au prix au comptant de 17 770 $.

Les volumes d'échange ont grimpé en flèche mardi et mercredi alors que les malheurs de FTX s'aggravaient, touchant respectivement 48 554 et 32 168 contrats, nettement plus que les volumes des deux derniers mois qui oscillaient entre 4 902 et 27 309.

Le bitcoin a rebondi de 10 % jeudi après avoir touché un plus bas de fin 2020 plus tôt dans la journée, alors que la plus grande bourse de crypto-monnaies, Binance, s'est retirée d'un renflouement de FTX, laissant l'entreprise dans l'urgence de boucher un trou rapporté de 8 milliards de dollars dans ses finances.

L'ETF ProShares short bitcoin strategy, un jeu baissier sur les contrats à terme de bitcoin du CME, a connu un volume d'échange record mercredi, les investisseurs étant à la recherche d'un "marché à terme réglementé et transparent", a déclaré Simeon Hyman, stratégiste d'investissement mondial de ProShares.

"Cela suggère un désir unanimement fort de se couvrir, les shorts étant la force prédominante de l'exposition à effet de levier en ce moment", a déclaré Vetle Lunde, analyste chez Arcane Research, une société de recherche sur la crypto basée en Norvège.

Pendant ce temps, l'ETF ProShares Bitcoin Strategy, dont la négociation a été interrompue mercredi, a connu un bond de 300 % du volume des échanges depuis son précédent sommet du 21 octobre 2022.

Les actifs sous gestion du fonds BITO ont diminué de près d'un tiers depuis son lancement il y a près d'un an pour atteindre environ 500 millions de dollars, selon les données Refinitiv Lipper.

Les taux de financement qui représentent le sentiment sur le marché des swaps perpétuels, une partie importante du monde des dérivés du bitcoin, étaient négatifs de 0,0219 % jeudi, selon Coinglass, se négociant près des niveaux vus pour la dernière fois en mars 2020, a déclaré M. Lunde d'Arcane Research.

Les taux de financement négatifs impliquent que le sentiment est baissier, car les investisseurs doivent payer pour conserver une position courte.

Certains participants au marché ont déclaré avoir rencontré des problèmes pour emprunter et vendre à découvert des cryptomonnaies.

"Nous avons négocié un peu de spot ces derniers jours et les pupitres de négociation sont très conservateurs avec la gestion du risque en ce moment, donc je ne serais pas surpris que les marchés à terme deviennent un peu difficiles à naviguer", a déclaré Greg King, directeur général chez Osprey Funds.