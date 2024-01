Les exportations de la Chine ont augmenté de 2,3 % en décembre par rapport à l'année précédente, selon les données douanières de vendredi, ce qui renforce les signes d'une lente reprise du commerce mondial avec la perspective de coûts d'emprunt plus faibles à l'horizon, mais les pressions déflationnistes sont toujours présentes.

Le rapport sur le commerce et des données distinctes montrant la persistance des pressions déflationnistes en Chine brossent un tableau mitigé de la deuxième économie mondiale et maintiennent les attentes d'un soutien politique accru à court terme.

Un sondage Reuters auprès d'économistes avait prévu une augmentation de 1,7 % des exportations, après que les expéditions vers l'étranger aient augmenté de 0,5 % en novembre. Les importations ont augmenté de 0,2 % en glissement annuel, manquant la hausse de 0,3 % prévue par le sondage.

L'amélioration des données sur les exportations chinoises s'ajoute à celles de la Corée du Sud, de l'Allemagne et de Taïwan pour suggérer que le commerce mondial commence à se redresser, après que les taux d'intérêt plus élevés aux États-Unis et en Europe ont freiné la demande au cours de l'année 2023. Les Nations unies ont mis en garde contre une contraction probable des échanges de marchandises de 2 000 milliards de dollars, soit 8 %, l'année dernière.

Pourtant, les prix à la consommation dans la deuxième plus grande économie du monde ont prolongé leur baisse pour un troisième mois en décembre, tandis que les prix à l'usine ont également chuté, selon les données du Bureau national des statistiques, soulignant la persistance des forces déflationnistes dans l'économie.

Sur le plan extérieur, les premiers signes d'une reprise des échanges mondiaux de marchandises se font sentir.

Les exportations de la Corée du Sud, un indicateur très suivi du commerce mondial, ont augmenté pour le troisième mois en décembre, tandis que les dernières données sur les exportations allemandes pour novembre ont surpris à la hausse, augmentant de 3,7 % d'un mois à l'autre.

Les analystes prévoient également que les taux d'intérêt baisseront d'au moins 1,5 point de pourcentage aux États-Unis et en Europe cette année, ce qui devrait améliorer la demande de biens importés.

Les problèmes persistent dans l'économie intérieure de la Chine et les prévisions selon lesquelles les décideurs politiques devront injecter de nouvelles mesures de relance demeurent, cependant.

Le secteur immobilier en difficulté du pays s'est aggravé en novembre et les ventes au détail ont manqué les attentes des analystes, bien qu'elles aient bénéficié d'une base statistique faible en 2022, lorsque les restrictions du COVID ont perturbé les consommateurs et les entreprises.