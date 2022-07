Le commerce extérieur atteint de nouveaux sommets

Zurich (awp) - Les exportations comme les importations suisses ont à nouveau progressé au deuxième trimestre. La balance commerciale affiche un excédent de 7,6 milliards de francs suisses, le plus bas depuis le troisième trimestre 2020..

Sur une base désaisonnalisée, les livraisons à l'étranger se sont accrues de 0,9% ou 603 millions de francs suisses. Corrigée de l'inflation (en réel), la hausse s'est établie à 0,5%. Avec cette huitième hausse trimestrielle consécutive, elles signent un nouveau record à 66,2 milliards de francs suisses, selon un relevé de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) mardi.

Les importations se sont renforcées de 2,4% (0,6% en réel) pour atteindre un plus haut historique à 58,6 milliards de francs suisses.

La poussée des exportations a reposé sur les machines et l'électronique (+420 millions de francs suisses), la bijouterie et joaillerie (+334 millions) ainsi que les métaux (+223 millions). Ces derniers font preuve de dynamisme depuis le début de l'année et se voient propulsés à un niveau record, a souligné l'OFDF. Les instruments de précision ont légèrement progressé par rapport au trimestre précédent tandis que les ventes horlogères stagnaient à un haut niveau.

En revanche, les produits chimiques et pharmaceutiques ont subi un revers de 1,2% ou 403 millions de francs suisses. Le recul a touché tous les sous-groupes, produits immunologiques en tête (-1,3 milliard de francs suisses).

