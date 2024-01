Zurich (awp) - Les échanges commerciaux de la Suisse se sont anenuisés dans les deux sens du trafic l'an dernier. Les exportations ont reculé de 1,2% en termes nominaux - soit non corrigé des variations de prix - pour un total de 274,3 milliards de francs suisses.

Le recul plus que proportionnel des importations, de 3,8% à 225,8 milliards, a néanmoins accru l'excédent commercial de près de six milliards à 48,5 milliards, indique mardi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité aux frontières (OFDF) dans un relevé périodique.

A l'exception notable des exportations horlogères, en hausse de 7,6% à 26,7 milliards de francs suisses, la plupart des principaux groupes de marchandises ont fléchi. La chimie-pharmacie s'est de justesse maintenue sur la voie de la croissance (+0,7% à 135,6 milliards), nonobstant une chute de 8,5% des ventes de médicaments à l'étranger, pour 41,3 milliards.

Le repli des importations s'explique, lui, par l'allègement de 40% environ des prix des produits énergétiques.

jh/al