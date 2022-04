Le commerce sud-coréen bascule dans le déficit en mars en raison de la hausse des coûts d'importation

La balance commerciale de la Corée du Sud est devenue déficitaire en mars, car la forte hausse des prix de l'énergie et des importations de matières premières, causée par des problèmes d'approvisionnement et la guerre en Ukraine, a neutralisé les gains exceptionnels des exportations.

Les exportations en mars ont augmenté de 18,2% par rapport à l'année précédente pour atteindre un record de 63,48 milliards de dollars, selon les données du ministère du commerce vendredi, dépassant la croissance de 17,5% attendue dans un sondage de Reuters, mais plus lente que les 20,6% de février. Les exportations ont prolongé leurs gains pendant 17 mois consécutifs.

"Les exportations de mars se sont avérées meilleures que prévu et ont permis d'éviter un déficit commercial plus important, même si les risques externes tels que la crise entre la Russie et l'Ukraine ont continué à ajouter de la pression", a déclaré Park Sang-hyun, économiste en chef chez Hi Investment & Securities.

"Malgré les inquiétudes concernant les perspectives de l'industrie des puces, les exportations de semi-conducteurs sont restées solides, soutenant les données globales."

Les données de vendredi ont montré que les expéditions de semi-conducteurs, première source d'exportation du pays, ont atteint un record de 13,12 milliards de dollars, tandis que celles de produits pétrochimiques ont également atteint un record de 5,42 milliards de dollars.

Par destination, les exportations vers la Chine, premier partenaire commercial de la Corée du Sud, ont augmenté de 16,6 %, et celles vers les États-Unis de 19,9 %.

Les importations, quant à elles, ont bondi de 27,9 % pour atteindre le chiffre record de 63,62 milliards de dollars, les importations de pétrole brut, de gaz et de charbon d'une valeur combinée de 16,19 milliards de dollars étant en tête. Cela a porté la balance commerciale à un déficit de 140 millions de dollars, après avoir enregistré un excédent de 831 millions de dollars en février.

Les pressions sur les coûts pourraient s'atténuer à l'avenir, car l'administration Biden a annoncé jeudi le déblocage d'un million de barils de pétrole brut par jour pendant six mois à partir de mai pour faire baisser les prix de l'essence.

"Avec la persistance de la crise ukrainienne, il est trop tôt pour se sentir soulagé, mais (avec l'annonce de Biden) je pense que nous pouvons dire que nous avons évité le pire en termes de croissance des importations et de balance commerciale", a déclaré Park.

Par ailleurs, vendredi, une enquête du secteur privé a montré que l'activité des usines a ralenti en mars, les retombées économiques de la guerre en Ukraine ayant ajouté des contraintes aux entreprises déjà aux prises avec les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pressions inflationnistes. (Reportage de Joori Roh. Montage de Gerry Doyle et Sam Holmes)