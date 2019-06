Le communiqué du G20 Finances restera vague sur le commerce

(Actualisé avec commentaires de Mnuchin)

par Francesco Canepa et Jan Strupczewski

FUKUOKA, Japon, 8 juin (Reuters) - Les ministres des Finances et banquiers centraux du G20, réunis ce week-end à Fukuoka au Japon, vont probablement ne prendre aucun engagement pour lutter contre le protectionnisme dans leur communiqué final qui sera publié dimanche, en raison des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, rapportent samedi plusieurs négociateurs.

"Concernant le commerce, la formulation rappellera les précédents communiqués", a déclaré une de ces sources.

Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a quant à lui déclaré que son entretien annoncé avec le gouverneur de la Banque populaire de Chine, Yi Gang, ne serait pas une "réunion de négociation" sur le commerce, renforçant l'idée qu'aucune avancée sur ce front n'est attendue dans l'immédiat.

Selon plusieurs responsables, les tensions sino-américaines affectent d'autres domaines de discussion au G20, ce qui rend de plus en plus difficile la rédaction du communiqué final.

"Si nous continuons sur cette voie, nous risquons le blocage du G20", a déclaré la première source citée.

Le Japon, qui préside cette année les réunions du G20, a prévenu que le commerce ne serait pas prioritaire dans les discussions et que le groupement ne chercherait pas jouer les médiateurs dans les querelles commerciales bilatérales. Mais les retombées macro-économiques mondiales du différend entre Pékin et Washington font qu'il est difficile pour les responsables présents à Fukuoka d'ignorer le sujet.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, a ainsi reconnu que même si un rebond de la croissance mondiale était attendu au second semestre cette année, les tensions commerciales rendaient cette perspective incertaine.

Sous la pression de la nouvelle administration de Donald Trump, champion de l'America First, les ministres des Finances et banquiers centraux des 20 principales économies mondiales ont remplacé en 2017 la phrase type dans laquelle les pays membres du groupement s'engageaient à lutter contre toute forme de protectionnisme par la promesse d'oeuvrer à "renforcer la contribution du commerce à nos économies".

Prié de dire si cette formulation serait conservée, un autre officiel du G20 a répondu: "Oui, c'est très probable."

L'engagement des pays du G20 de ne pas recourir à l'arme de la dévaluation compétitive pour gagner des parts de marché à l'international sera maintenu, même si la formulation concernant les échanges n'a pas encore été finalisée, ont ajouté les responsables.

Le communiqué sera diffusé dimanche après avoir été paraphé par les ministres des Finances des pays membres.

L'optimisme du début d'année sur un accord commercial entre Washington et Pékin s'est considérablement terni après le tweet rageur de Donald Trump annonçant le 5 mai une nouvelle salve de tarifs douaniers sur les produits chinois en réponse à une marche arrière de la Chine dans les négociations commerciales.

Les mesures de représailles de Pékin n'ont pas tardé et le ton s'est considérablement durci entre les deux premières puissances économiques du monde, la Chine allant jusqu'à évoquer un "terrorisme économique" de la part des Etats-Unis.

Steven Mnuchin a réaffirmé que les Etats-Unis réclamaient des échanges libres, équitables et équilibrés avec la Chine, pour réduire notamment le déficit commercial américain avec Pékin.

"Si nous ne pouvons pas obtenir ça, le résultat, je pense, c'est que de nombreuses entreprises délocaliseront leur production de Chine" en raison des droits de douane, a averti le secrétaire au Trésor.

Steven Mnuchin a renvoyé la possibilité d'un déblocage de la situation à l'entretien en tête à tête que pourraient avoir les présidents américain Donald Trump et chinois Xi Jinping en marge du sommet du G20 les 28 et 29 juin à Osaka. (Avec David Lawder et Leika Kihara Jean-Stéphane Brosse pour le service français)