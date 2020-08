Le complexe du Corn-Flakes

Il y a quelques semaines, nous avons été nombreux à écrire, journalistes ou professionnels de la finance, sur le réveil économique de la vieille Europe, de retour dans la course grâce aux mesures de soutien et de relance et à l'affaiblissement des Etats-Unis. Mais on dirait que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu cet été. Les indicateurs macroéconomiques n'ont pas poursuivi leur redressement et la remontée des contaminations pèse à nouveau sur le moral des troupes. Aux Etats-Unis, la situation n'est pas forcément meilleure, mais les Américains fondent beaucoup plus d'espoirs sur la vaccination et les marchés financiers continuent à monter, alors…

Il va sans dire que l'élection présidentielle US restera en haut de l'affiche médiatique, même en Europe, à 70 jours de la date fatidique. Dès aujourd'hui d'ailleurs avec le démarrage de la Convention Républicaine, au cours de laquelle Donald Trump entouré de sa famille, du moins celle qui ne casse pas de sucre sur son dos, tentera de rallier de nouveaux compatriotes. L'enjeu de cette élection dépasse, plus que jamais, les frontières des Etats-Unis. En attendant, les banquiers centraux tiennent leur traditionnel camp estival les 27 et 28 août, sous la houlette de la Fed de Kansas City. Mais ils n'auront pas la chance d'occuper le Jackson Lake Lodge dans le Parc National de Grand Teton cette année. Covid oblige, le symposium se fera à distance. Les prises de position, notamment celle de Jerome Powell, n'en seront pas moins très suivies.

Les nouvelles du weekend qu'il ne fallait pas rater :

Le dialogue est toujours ouvert entre les Etats-Unis et l'Union européenne, qui ont annoncé la réduction de certains de leurs droits de douane respectifs, notamment ceux sur les homards américains d'un côté et les briquets jetables de l'autre. Mais rien encore sur l'aéronautique par exemple.

La santé du premier ministre japonais, Shinzo Abe, suscite des interrogations, après un second passage à l'hôpital ce jour, pour des "tests additionnels" selon le communiqué officiel.

L'opposant russe Alexeï Navalny est soigné dans un hôpital allemand après avoir été victime d'une tentative d'empoisonnement, selon ses partisans.

En Biélorussie, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dimanche à Minsk contre le pouvoir actuel, alors que l'armée supplée la police dans certaines zones de la capitale.

Les Etats-Unis déplorent un millier de décès liés à la Covid supplémentaires samedi, tandis qu'en France, près de 4900 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures, mais un seul décès samedi. Le point mondial ici.

L'agence américaine du médicament autorise la transfusion du plasma sanguin de personnes guéries à des patients touchés par le coronavirus, tout en précisant qu'il n'y a pas, à l'heure actuelle, de preuve formelle d'efficacité.

Le CAC40 gagnait 1,4% à 4964 points peu après les premiers échanges.

Les temps forts économiques du jour

Pas grand-chose à se mettre sous la dent aujourd'hui, hormis l'indice d'activité de la Fed de Chicago qui sera publié à 14h30.

L'euro a perdu du terrain à 1,17872 USD. L'once d'or se négocie 1931 USD. Le pétrole recule à 44,32 USD le Brent et 42,30 USD le WTI. Le taux de la dette américaine à 10 ans atteint 0,63%. Le Bitcoin remonte légèrement à 11 676 USD.

Les principaux changements de recommandations

Cancom : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 60 à 56 EUR.

Comet : UBS reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 164 à 177 CHF.

CVS Group : Liberum démarre le suivi à conserver en visant 1274 GBp.

Dechra Pharmaceuticals : Liberum démarre le suivi à la vente en visant 2740 GBp.

EasyJet : MainFirst passe de vendre à acheter en visant 700 GBp.

Elekta : Handelsbanken passe d'acheter à conserver en visant 105 SEK.

Flughafen Zürich : MainFirst passe de vendre à conserver en visant 130 CHF.

Fraport : MainFirst passe de conserver à acheter en visant 50 EUR.

Gurit : Research Partners relève son objectif de cours de 1700 à 2000 CHF.

Keller : Jefferies passe d'acheter à conserver en visant 640 GBp.

Kingspan : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 55,70 à 68,50 EUR.

Koné : AlphaValue reste à la vente avec un objectif de cours relevé de 51 à 54,70 EUR.

Korian : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 49,70 à 45,70 EUR.

Rockwool : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 2100 à 2600 DKK.

Royal Unibrew : Handelsbanken passe d'acheter à vendre en visant 600 DKK.

Stratec : Deutsche Bank reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 111 à 136 EUR.

Straumann : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver en visant 920 CHF.

U-Blox : UBS reste neutre avec un objectif de cours relevé de 60 à 61 CHF.

Wolters Kluwer : Berenberg passe d'acheter à conserver en visant 69 EUR.

Yara : SEB Equities passe d'acheter à conserver en visant 395 NOK.

L’actualité des sociétés

En France

Axa et Bharti vont céder leur coentreprise indienne d'assurance dommages à ICICI Lombard, dont ils vont devenir actionnaires avec un produit net attendu de 200 M€ pour l'assureur français en 2021. Carrefour, Casino, Biocoop, La Vie Claire et Naturalia seraient sur les rangs pour reprendre le groupe en difficultés Bio c'Bon. Casino cède 5% du capital de son ex-foncière Mercialys, dont elle détiendra à l'avenir 20,3%, en récupérant 26 M€ affectés au remboursement de la dette brute. Un consortium composé d'Euronext et de la CDP (la caisse des dépôts transalpine) fait partie des prétendants à la plateforme obligataire MTS, mise en vente par le London Stock Exchange. MND a dégagé 40,3 M€ de revenus au cours de l'exercice 2019/2020, en baisse de 16%, et présentera un nouveau plan stratégique à la rentrée.

Dans le monde

Le président du conseil de surveillance de Qiagen démissionne après le rejet par les actionnaires de l'offre de Thermo Fisher. Olaf Koch, le président du directoire de Metro, quittera son poste à la fin de son mandat le 31 décembre. Facebook envisage de suspendre la diffusion de publicités politiques après les élections américaines du 3 novembre. Novartis échoue en phase trois avec une combinaison comprenant Spartalizumab sur des patients atteints d'un mélanome avec mutation BRAF V600. TikTok va contester en justice le décret américain le privant de transactions. Sulzer reprend Haselmeier pour 100 M€. Le PDG de Rio Tinto privé d'un bonus de 32,7 M£ après la catastrophe de Juukan Gorge.

Ça publie. Palo Alto Networks, Bunzl, Aluflexpack…

