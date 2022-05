Le comptable général du Nigeria fait face à des accusations de corruption après son arrestation

Première économie et premier producteur d'énergie d'Afrique, le Nigeria se débat depuis des décennies avec une corruption endémique parmi les hauts fonctionnaires et l'élite politique, que de nombreux Nigérians rendent responsables de la pauvreté généralisée dans le pays.

La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a déclaré dans un communiqué qu'elle avait invité Ahmed Idris, le responsable administratif du Trésor national, à plusieurs reprises pour répondre aux questions sur les accusations mais qu'il ne s'était pas présenté.

Idris n'a pas pu être joint sur son téléphone portable pour un commentaire.

L'EFCC a déclaré que M. Idris a utilisé des "mandataires, des membres de sa famille et des associés proches" dans des transactions et des stratagèmes visant à escroquer le gouvernement et qu'il a investi les recettes dans des biens immobiliers à Abuja, la capitale du pays, et dans son État natal de Kano, dans le nord du Nigeria.

Par le passé, l'agence a poursuivi avec succès un ancien chef de la police et d'anciens gouverneurs d'État parmi plusieurs hauts fonctionnaires et politiciens.

Plus tôt cette année, le gouvernement a déclaré que l'EFCC a récupéré au moins 750 millions de dollars en devises locales et étrangères liés à la corruption et à la fraude en 2021.