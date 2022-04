Le compte courant du Japon en février repasse d'un gros déficit à un excédent

La flambée des prix du carburant et la faiblesse du yen ont creusé le déficit commercial du Japon au cours des derniers mois, faisant plus que compenser les importants retours sur investissement et poussant la balance courante du pays dans le rouge.

La troisième plus grande économie du monde a enregistré un excédent de la balance courante de 1 6483 milliards de yens (13,28 milliards de dollars) en février, selon les données du ministère des finances vendredi, contre une prévision médiane du marché pour un excédent de 1 4368 milliards de yens.

Cela fait suite à un déficit de 1,1887 trillion de yens en janvier, le deuxième plus grand déficit selon des données comparables remontant à 1985.

Le déficit commercial s'est réduit à 176,8 milliards de yens en février, contre 1,6043 trillion de yens en janvier.

L'excédent des revenus primaires, quant à lui, s'est élargi à 2,2745 trillions de yens contre 1,2813 trillions de yens, bien que ce chiffre soit inférieur à celui du même mois de l'année dernière en raison de la diminution des retours sur investissements étrangers, selon les données.

La réduction de l'écart commercial et l'augmentation de l'excédent des revenus primaires ont contribué à ramener le compte courant en territoire positif.

Le Japon est particulièrement vulnérable à la flambée des coûts du carburant et des matières premières, car il dépend presque entièrement des importations pour l'énergie, ce qui ajoute aux incertitudes concernant son rétablissement déjà fragile après la pandémie.

Certains analystes ont averti que la détérioration des termes de l'échange et de la balance courante du Japon, si elle persiste, pourrait éroder la confiance du marché dans la capacité du pays à rembourser sa dette et contribuer à affaiblir davantage le yen.