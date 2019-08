Le compte du PDG de Twitter, piraté, a publié des messages racistes

SAN FRANCISCO, 30 août (Reuters) - Le compte du PDG de Twitter, Jack Dorsey, a été piraté vendredi et a publié des messages à caractère raciste ou injurieux à ses quatre millions d'abonnés sur le réseau social.

Twitter a annoncé en fin de journée que le compte était désormais sûr et que rien n'indiquait que les réseaux du groupe avaient été compromis.

L'un des messages publiés affirmait qu'Adolf Hitler, le dirigeant nazi de l'Allemagne entre 1933 et 1945, était innocent et d'autres incluaient des commentaires racistes visant les Noirs et les Juifs.

Un autre tweet suggérait qu'une bombe avait été déposée au siège social de Twitter.

Le compte a aussi utilisé un "hashtag" (mot-dièse) utilisé la semaine dernière pendant ce qui a semblé être le piratage des comptes de plusieurs vedettes de YouTube.

Les messages publiés ou republiés par le compte ont ensuite été effacés et certains des comptes Twitter qu'ils mentionnaient semblaient suspendus.

(Peter Henderson, Joe Menn et Elizabeth Culliford à San Francisco; Marc Angrand pour le service français)