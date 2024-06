L'assemblée législative du comté de Nassau, à New York, a adopté lundi une loi interdisant aux équipes sportives féminines et masculines d'utiliser les installations sportives du comté de Long Island, à moins qu'elles n'excluent les filles et les femmes transgenres.

Cette loi est pratiquement identique à un décret pris en février par l'exécutif du comté de Nassau, le républicain Bruce Blakeman, qui a été immédiatement contesté par le procureur général de New York et par une équipe locale de roller-derby féminin pour violation de l'interdiction de discrimination à l'encontre des personnes en raison de leur sexe ou de leur identité de genre, édictée par l'État de New York.

L'ordonnance de M. Blakeman, qui, selon lui, était nécessaire pour donner aux filles et aux femmes cisgenres les meilleures chances de remporter des compétitions sportives, a été rejetée par un tribunal de New York, qui a statué le mois dernier que seule l'assemblée législative du comté était habilitée à procéder à un tel changement.

En vertu de la nouvelle loi, que M. Blakeman devrait signer, si un organisateur de sports pour filles ou femmes souhaite réserver un parc ou une installation d'athlétisme géré par le comté, il doit demander à chaque membre des équipes concernées quel est le sexe indiqué sur son certificat de naissance original, et expulser toute coéquipière qui n'est pas désignée comme étant de sexe féminin.

Les restrictions ne s'appliquent pas aux équipes masculines et masculines, ni aux équipes mixtes non séparées par sexe dans le comté de Nassau, une zone largement suburbaine de Long Island à l'est de New York.

Victoria Lagreca, avocate au bureau du procureur du comté de Nassau, a défendu la loi en évoquant quatre épisodes survenus ces dernières années, au cours desquels des femmes ou des jeunes filles cisgenres ont été blessées en pratiquant un sport aux côtés de femmes ou de jeunes filles transgenres. Deux de ces incidents se sont produits dans le Massachusetts, un en Caroline du Nord et le quatrième au Canada.

En réponse aux questions des législateurs, elle a déclaré qu'elle n'avait pas connaissance de telles blessures dans l'État de New York, ni du nombre de cas où des filles et des femmes cisgenres se blessent en faisant du sport. Mme Lagreca n'a pas été en mesure de dire comment les infractions à la loi seraient traitées, ni comment le comté pourrait enquêter sur les allégations d'infractions émanant de membres du public, si ce n'est en disant que ces plaintes seraient traitées "au cas par cas".

L'assemblée législative du comté de Nassau, contrôlée par les républicains, a adopté la loi par 12 voix contre 5, après une audience au cours de laquelle plus d'une douzaine de membres du public ont pris la parole pour s'opposer à l'interdiction.

Le procureur général de New York, Letitia James, a qualifié ces restrictions d'illégales et de transphobes. Les groupes de défense des droits civils ont également condamné ces mesures, les qualifiant de discrimination illégale et d'atteinte inutile à la vie privée.

En 2020, la Cour suprême des États-Unis a statué que la discrimination fondée sur la sexualité ou l'identité de genre constituait une discrimination sexuelle illégale au titre de la loi sur les droits civils.

L'Union des libertés civiles de New York a déclaré qu'elle reprendrait probablement son action en justice contre les restrictions de Nassau au nom des Long Island Roller Rebels, une équipe féminine de roller derby appartenant à une ligue qui accueille "toutes les femmes transgenres, les femmes intersexuées et les participantes dont le genre est expansif".