Le concours pour remplacer Boris Johnson commence, les opposants exigent qu'il parte maintenant

Jeudi, M. Johnson a déclaré qu'il démissionnait de son poste de chef du Parti conservateur et de Premier ministre britannique, suite à la démission de plus de 50 ministres du gouvernement et au fait que de nombreux législateurs lui ont dit qu'ils souhaitaient son départ.

La bousculade pour choisir son successeur - un processus qui pourrait prendre des semaines, voire des mois - est en cours, des personnalités de premier plan et certains députés moins connus devant jeter leur chapeau dans l'arène.

Entre-temps, Johnson, mis à mal par une série de scandales et une perte de confiance en son intégrité, reste en poste, une situation que ses opposants, et de nombreux membres de son propre parti, jugent intenable.

"Je pense que les députés conservateurs doivent se débarrasser de lui aujourd'hui", a déclaré Ed Davey, leader des libéraux-démocrates, à la chaîne BBC. "C'est tout simplement ridicule qu'il soit le Premier ministre intérimaire. Il n'a jamais pris soin et ne s'est jamais occupé de quoi que ce soit dans sa vie".

Le principal parti d'opposition, le Parti travailliste, a également demandé le départ immédiat de Johnson, promettant d'organiser un vote de confiance au Parlement s'il n'est pas évincé immédiatement.

"(Johnson) reste premier ministre jusqu'à ce qu'un nouveau premier ministre soit trouvé, c'est ainsi que notre système fonctionne", a déclaré le secrétaire à l'éducation James Cleverly à Sky News.

Johnson, qui, il y a moins de trois ans, a remporté les élections avec une large majorité, a été renversé par des scandales qui comprenaient des violations des règles de verrouillage en cas de pandémie COVID-19, une rénovation luxueuse de sa résidence officielle et la nomination d'un ministre qui avait été accusé d'inconduite sexuelle.

INTÉRÊT NATIONAL

Johnson a dit à son cabinet de ministres de premier plan - dont certains ont été nommés après l'annonce de sa démission - qu'il ne ferait pas de grands changements de direction qui lieraient les mains de son successeur.

Mais dans son discours au pays annonçant sa sortie, il n'a pas utilisé le mot "démission" ou "démission", et a décrit son départ forcé comme "excentrique", et la méfiance persistante dans son comportement est telle que l'ancien premier ministre conservateur John Major a déclaré que Johnson devrait partir maintenant.

"Permettre à un Premier ministre dont les propres ministres viennent de démissionner en masse sans avoir confiance en son leadership de rester en place ne peut être dans l'intérêt national", a déclaré le journal Times dans son éditorial.

Pendant ce temps, de nombreux conservateurs s'intéressent à son remplacement à plein temps, et les candidats ambitieux ne manquent pas.

Jusqu'à présent, seuls la procureure générale Suella Braverman et Tom Tugendhat, président de la commission parlementaire des affaires étrangères, ont officiellement confirmé leur désir d'être le prochain leader, mais une douzaine d'autres personnes ont été pressenties pour envisager de se présenter au poste.

Parmi ceux qui sont considérés comme des candidats de premier plan figurent l'ancien ministre des finances Rishi Sunak, la ministre des affaires étrangères Liz Truss et le ministre de la défense Ben Wallace, bien qu'aucun d'entre eux n'ait encore déclaré son intention de se présenter.

Bien que les règles et le calendrier exacts de la compétition n'aient pas encore été définis, les législateurs conservateurs réduiront les espoirs à deux candidats finaux, puis les membres du parti - qui comptent moins de 200 000 personnes - décideront lequel sera le leader et le prochain premier ministre.

Quel que soit le candidat choisi, il devra faire face à un tableau de chasse intimidant.

L'économie britannique est confrontée à une inflation galopante, à une dette élevée et à une faible croissance, les gens devant faire face à la pression financière la plus forte depuis des décennies, le tout sur fond de pénurie énergétique exacerbée par la guerre en Ukraine qui a fait grimper en flèche les prix du carburant.

Il y a également une agitation industrielle croissante avec des grèves généralisées des travailleurs du rail, tandis que d'autres, y compris les enseignants et le personnel de santé, menacent également de débrayages.

Bien que son triomphe électoral de 2019 soit basé sur sa promesse de "faire le Brexit", la Grande-Bretagne reste dans une impasse amère avec l'Union européenne sur les règles commerciales pour l'Irlande du Nord.

"Quoi que le parti décide de faire ensuite, il doit le faire rapidement", a déclaré le journal Daily Telegraph dans son éditorial. "Le pays ne comprendra ni ne pardonnera un concours de leadership prolongé au milieu d'une crise économique et avec une menace de guerre plus large en Europe toujours présente."