Le conflit Russie-Ukraine aura un impact énorme sur la demande mondiale d'acier -Groupe sidérurgique japonais

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui sont des exportateurs de produits sidérurgiques, aura un impact énorme sur la demande et le commerce mondiaux de l'acier s'il dure longtemps, a déclaré mardi le chef d'un groupe sidérurgique japonais.

"Même avant la crise ukrainienne, nous avions été confrontés à trois facteurs de risque pour entamer la demande d'acier : le ralentissement de la Chine, la pénurie mondiale de copeaux et la flambée des prix de l'énergie et des ressources naturelles", a déclaré Eiji Hashimoto, président de la Japan Iron and Steel Federation, lors d'une conférence de presse.

"Ces risques se sont accrus en raison du conflit Russie-Ukraine et nous verrons un impact énorme sur la demande mondiale d'acier s'il dure longtemps", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il affectera également le commerce mondial de l'acier car la Russie et l'Ukraine sont très présentes sur le marché.

M. Hashimoto a également déclaré que le récent plongeon du yen par rapport au dollar américain pose un sérieux défi aux fabricants japonais, car certaines industries n'ont pas surmonté la pression de la déflation pour répercuter la hausse des coûts.

"En 2012, un yen faible a aidé le Japon à retrouver sa compétitivité mondiale, mais la situation est totalement différente aujourd'hui", a déclaré M. Hashimoto, également président du plus grand sidérurgiste japonais, Nippon Steel Corp.

L'arrivée au pouvoir de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe en 2012 a donné lieu à des politiques audacieuses connues sous le nom d'"Abenomics" qui ont permis de relancer l'économie et de stimuler les bénéfices des entreprises et les exportations, alors que le yen s'enfonçait à environ 120 yens contre 80 yens.

Mais la récente dégringolade du yen a augmenté les coûts pour Japan Inc qui a déjà souffert de la flambée des prix de l'énergie et des ressources dans un contexte de reprise économique mondiale après le marasme provoqué par la pandémie et de tendance croissante à la décarbonisation, a déclaré Hashimoto.

"Les entreprises japonaises ont eu du mal à faire face à un yen plus fort, mais maintenant, pour la première fois, un yen plus faible a un impact négatif. C'est un défi sérieux pour le Japon", a-t-il déclaré. (Reportage de Yuka Obayashi ; édition de Himani Sarkar et David Evans)