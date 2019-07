Le conflit afghan au coeur de l'entretien Trump-Khan à Washington

WASHINGTON, 22 juillet (Reuters) - Le président américain Donald Trump devrait faire pression lundi sur le Premier ministre pakistanais Imran Khan pour que le Pakistan contribue à mettre fin à la guerre en Afghanistan et lutte contre les groupes terroristes dans la région, a déclaré un haut représentant de l'administration américaine.

Les deux dirigeants vont s'entretenir lundi à la Maison blanche dans un contexte de tensions entre Washington et Islamabad, dont les relations sont mises à mal par le conflit afghan.

Les Etats-Unis accusent le Pakistan de fermer les yeux sur les activités des taliban en Afghanistan et de leurs alliés sur son territoire, ce que dément le gouvernement pakistanais. L'administration Trump a annulé l'année dernière une aide militaire de 300 millions de dollars à Islamabad.

Arrivé samedi à Washington, Imran Khan devrait essayer de renouer les liens entre les deux pays et d'attirer des investisseurs américains. Dans cette optique, le dirigeant espère que l'arrestation la semaine passée du fondateur d'un groupe terroriste par les autorités pakistanaises lui sera bénéfique.

"Le but de la visite est de pousser pour une coopération concrète de la part du Pakistan dans le but de faire avancer le processus de paix en Afghanistan et d'encourager le Pakistan à renforcer et maintenir ses récents efforts visant à lutter contre les groupes terroristes sur son territoire", a dit un haut représentant de l'administration américaine, s'exprimant sous couvert d'anonymat.

C'est la condition pour que Washington améliore ses relations avec Islamabad, a-t-il précisé.

Donald Trump entend retirer les troupes américaines d'Afghanistan et la coopération du Pakistan sera essentielle pour tout accord de paix et pour s'assurer que l'Afghanistan ne devienne pas une base pour les groupes terroristes comme Daech. (Doina Chiacu, avec Saad Sayeed et Mehr Nadeem à Islamabad; Jean Terzian pour le service français)