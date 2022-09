Le conflit au Myanmar est sous contrôle, selon le chef de la junte

S'adressant à l'agence de presse russe RIA dans une rare interview publiée mercredi, le généralissime Min Aung Hlaing a déclaré qu'il était trop tôt pour discuter du report des élections, provisoirement prévues pour août prochain, et que la junte avait encore beaucoup de temps pour rétablir l'ordre.

"Nous avons promis que nous organiserions des élections dans un avenir proche, et nous essayons de toutes nos forces de respecter cette promesse", a déclaré Min Aung Hlaing, selon une traduction russe.

"En outre, les élections doivent être organisées sans pression extérieure, sinon elles ne seront pas justes et transparentes. Et nous organiserons nos propres élections sans pression extérieure."

Le Myanmar est dans la tourmente depuis que Min Aung Hlaing a mené un coup d'État en février 2021 contre le gouvernement de la lauréate du prix Nobel Aung San Suu Kyi, arrêtant ses dirigeants et détenant des milliers de militants et de manifestants.

Les arrestations massives, les meurtres et les allégations de brutalité systématique de la part des forces de sécurité ont donné naissance à un mouvement de résistance armée que la junte a eu du mal à réprimer. Les Nations Unies ont accusé les militaires de meurtres de masse et de crimes contre l'humanité, des allégations qu'elles qualifient d'ingérence.

Une analyse publiée lundi par le Conseil consultatif spécial pour le Myanmar, un groupe d'experts internationaux indépendants, a conclu que l'armée avait un contrôle stable de seulement 17 % du pays, le reste étant contesté ou détenu par ses opposants.

Min Aung Hlaing, qui se trouve en Russie pour participer à un sommet économique, a déclaré que le Myanmar était en train d'acheter du pétrole à la Russie et de payer en roubles, car il avait des difficultés à utiliser d'autres devises.

La junte a été exclue de la plupart des sommets régionaux et, dans son isolement, s'est tournée de plus en plus vers la Russie pour obtenir un soutien diplomatique et davantage de matériel militaire.

Il a déclaré que son pays et la Russie souhaitaient tous deux la paix et la stabilité et a affirmé que les nations occidentales finançaient et armaient des "terroristes" au Myanmar, qui, a-t-il insisté, ne gagnaient pas de terrain.

"La situation est sous contrôle. L'année dernière, il y a eu beaucoup plus d'incidents, ils étaient d'une plus grande ampleur. Depuis avril de cette année, leur nombre et leur ampleur diminuent, certes progressivement, mais de manière significative", a-t-il déclaré.