Les Soudanais se sont préparés à de nouvelles effusions de sang lundi, après que les forces militaires rivales se sont accusées mutuellement de nouvelles violations du cessez-le-feu conclu dimanche, alors que le conflit meurtrier se poursuit pour la troisième semaine sans qu'aucun répit ne soit en vue.

Des centaines de personnes ont été tuées et des milliers d'autres blessées depuis que la lutte pour le pouvoir entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) a éclaté le 15 avril.

La violence a secoué la capitale Khartoum et la région occidentale du Darfour malgré de nombreuses promesses de cessez-le-feu.

Ensemble, l'armée et les FSR ont renversé un gouvernement civil lors d'un coup d'État en octobre 2021, mais ils sont désormais engagés dans une lutte pour le pouvoir qui a fait dérailler une transition vers la démocratie soutenue par la communauté internationale et qui menace de déstabiliser une région fragile.

Les deux parties ont déclaré qu'un accord formel de cessez-le-feu qui devait expirer à minuit serait prolongé de 72 heures, en réponse, selon la RSF, "aux appels internationaux, régionaux et locaux".

L'armée a déclaré qu'elle espérait que ce qu'elle appelle les "rebelles" respecteraient l'accord, mais qu'elle pensait qu'ils avaient l'intention de poursuivre leurs attaques.

Au moins 528 personnes ont été tuées et 4 599 blessées, selon le ministère de la santé. Les Nations unies ont fait état d'un nombre similaire de morts, mais estiment que le bilan réel est beaucoup plus élevé.

Les combats ont précipité le Soudan dans la guerre civile, faisant dérailler une transition soutenue par la communauté internationale et visant à établir un gouvernement démocratique, et poussant des dizaines de milliers de personnes à fuir vers les pays voisins.

Le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, a déclaré qu'il ne s'assiérait jamais avec le chef de la RSF, le général Mohamed Hamdan Dagalo, également connu sous le nom de Hemedti, qui, à son tour, a déclaré qu'il ne s'entretiendrait qu'une fois que l'armée aurait cessé les hostilités.

À Khartoum, l'armée a affronté les forces du RSF retranchées dans les quartiers résidentiels. Jusqu'à présent, les forces les plus agiles du RSF se sont déployées dans toute la ville, tandis que l'armée, mieux équipée, tentait de les cibler en utilisant principalement des frappes aériennes effectuées par des drones et des avions de chasse.

Le conflit a fait fuir des dizaines de milliers de personnes à travers les frontières du Soudan et a suscité des mises en garde contre le risque de désintégration du pays, déstabilisant une région instable et incitant les gouvernements étrangers à faire des pieds et des mains pour évacuer leurs ressortissants.