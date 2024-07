Sous les pentes dénudées du volcan Nyiragongo, dans l'est de la République démocratique du Congo, des commerçants de la ville de Kibati ont échangé des sacs de charbon de bois, un produit de la déforestation qu'un conflit en cours a poussé à des niveaux sans précédent, selon les Nations Unies.

Des motos chargées de planches fraîchement sciées roulent sur la route principale de Kibati, une communauté qui est restée sous le contrôle de l'armée congolaise alors qu'une insurrection de deux ans menée par la milice M23 a progressé dans la province du Nord-Kivu déchirée par le conflit, provoquant le déplacement de plus de 1,7 million de personnes.

"Dans le camp, nous mourons de faim. Nous avons décidé de fabriquer du charbon de bois pour pouvoir nourrir nos enfants", a déclaré Jacques Muzayi, vendeur déplacé à Kibati.

L'insécurité a aggravé la pression exercée sur les collines de la région, autrefois densément boisées, et sur le parc national protégé des Virunga, qui abrite une grande partie des derniers gorilles de montagne de la planète.

"Il y avait autrefois une forêt ici", a déclaré Bantu Lukambo, responsable d'une organisation environnementale locale.

Il se trouvait à l'extérieur de Kibati, à l'intérieur du parc, dans une brousse parsemée de souches d'arbres coupées. Seuls quelques arbres autour d'un poste de gardes forestiers situé à proximité avaient été laissés debout.

"C'est depuis le début de la guerre que les combattants ont dévasté les Virunga", a-t-il déclaré, décrivant comment cela a ouvert la voie à des destructions à plus petite échelle.

Chaque matin, à Kibati, des foules de résidents locaux et de personnes déplacées par les combats pénètrent sur le territoire du parc à la recherche de bûches à brûler pour fabriquer du charbon de bois pour la cuisine. D'autres vont plus loin pour couper des arbres afin d'en faire des planches ou pour planter des cultures sur les terres nouvellement ouvertes.

"DES NIVEAUX SANS PRÉCÉDENT

La perte de forêts à Nyiragongo et Rutshuru, deux territoires situés dans la zone de conflit et en partie dans le parc national, a "atteint des niveaux sans précédent" depuis 2021, lorsque les autorités ont déclaré la loi martiale dans l'est du pays en réponse à la montée de la violence, selon un rapport des Nations Unies publié le 8 juillet.

Dans les zones qu'ils contrôlent au Nord-Kivu, des acteurs armés de tous bords profitent de la production ou du commerce de planches de bois, tandis que l'exploitation forestière illégale et incontrôlée a entraîné "la destruction de pans entiers de la forêt vierge dans les zones protégées des Virunga", selon le rapport.

Les données de Global Forest Watch, une initiative qui utilise des satellites pour suivre la déforestation, ont montré que la perte annuelle de couverture forestière dans les Virunga a augmenté de plus de 22 % pour atteindre 6 804 hectares en 2021 et 7 255 hectares supplémentaires ont été perdus en 2022 à mesure que l'insurrection se poursuivait.

Le directeur du parc des Virunga, Emmanuel de Merode, a déclaré qu'il était difficile d'estimer l'étendue de la perte de forêt et ses causes, en raison des nombreuses menaces, y compris les éruptions récentes de certains des volcans actifs du parc.

Mais "le conflit a considérablement accéléré la déforestation", a-t-il déclaré à Reuters, décrivant la région autour du volcan Nyiragongo comme une zone particulièrement préoccupante.

"Toutes les pentes du Nyiragongo ont été complètement déboisées. Je survole régulièrement ces zones, je le vois donc".

Depuis des années, l'insécurité liée aux milices perturbe les Virunga, dont les étendues de forêt et de savane en font l'un des territoires les plus riches en biodiversité du continent, avec trois types de grands singes, des éléphants de brousse et l'okapi, une espèce menacée surnommée la licorne d'Afrique.

Cependant, M. De Merode a déclaré que l'occupation par le M23 de certaines parties des Virunga avait considérablement limité la capacité de ses gardes forestiers à surveiller et à protéger ces zones.

"Je veux que les autorités fassent tout leur possible pour mettre fin à cette guerre", a déclaré Christoph Lewis, un autre homme déplacé à Kibati qui gagne jusqu'à 500 francs congolais (0,18 dollar) en déchargeant des planches, dont certaines ont été taillées dans des arbres abattus dans le parc.

"C'est la guerre qui pousse les gens à détruire l'environnement", a-t-il déclaré.

(1 $ = 2 840,0000 francs congolais)