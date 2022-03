Le conflit en Ukraine devrait peser sur la croissance de la zone euro-De Guindos (BCE)

MADRID, 2 mars (Reuters) - L'invasion de l'Ukraine par l'armée russe va affecter la croissance économique dans la zone euro mais il est encore trop tôt pour mesurer toutes les conséquences du conflit, a déclaré mercredi Luis de Guindos, le vice-président de la Banque centrale européenne (BCE).

"Le conflit, à travers la macroéconomie et la confiance, devrait finir par avoir un impact sur l'inflation et provoquer une croissance plus faible", a déclaré Luis de Guindos lors d'un évènement organisé par l'Université Carlos III de Madrid avec des étudiants en économie.

"L'effet le plus significatif pour l'avenir concerne la grande importance que la Russie a sur les marchés de l'énergie", a-t-il ajouté.

S'exprimant quelques heures avant que la BCE n'entre dans la "période de réserve" qui précède la réunion de politique monétaire du 10 mars, Luis de Guindos a ajouté que le taux d'inflation de 5,8% atteint en février était une mauvaise surprise pour l'institution. (Reportage Jesus Aguado et Emma Pinedo Gonzalez, rédigé par Balazs Koranyi; version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)