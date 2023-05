La guerre au Soudan a forcé 100 000 personnes à fuir de l'autre côté de la frontière et les combats, qui en sont à leur troisième semaine, provoquent une crise humanitaire, ont déclaré mardi des responsables de l'ONU, alors que des coups de feu et des explosions retentissaient dans la capitale, en violation d'un nouveau cessez-le-feu.

Le conflit risque de se transformer en une catastrophe plus large, alors que les voisins pauvres du Soudan font face à une crise de réfugiés et que les combats bloquent les voies d'acheminement de l'aide dans un pays où les deux tiers de la population dépendent déjà d'une aide extérieure.

"Le risque est qu'il ne s'agisse pas seulement d'une crise soudanaise, mais d'une crise régionale", a déclaré Michael Dunford, directeur pour l'Afrique de l'Est du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies.

Des responsables de l'ONU ont indiqué que le responsable de l'aide humanitaire de l'ONU, Martin Griffiths, avait l'intention de se rendre au Soudan, peut-être mardi, mais la date n'a pas encore été confirmée. Le PAM a déclaré lundi qu'il reprenait ses activités dans les régions les plus sûres du pays, après une pause au début du conflit, lorsque certains de ses employés avaient été tués.

Les chefs de l'armée et des forces paramilitaires de soutien rapide (RSF), qui se partageaient auparavant le pouvoir, ne montrent aucun signe de recul, mais aucun ne semble en mesure de décrocher une victoire rapide, ce qui fait planer le spectre d'un conflit prolongé qui pourrait attirer des puissances extérieures.

Tôt dans la journée de mardi, on pouvait voir de la fumée noire au-dessus de la capitale Khartoum, située au confluent du Nil bleu et du Nil blanc. Des frappes aériennes ont touché Bahri, sur la rive est, tandis que des affrontements ont éclaté à Omdurman, à l'ouest, selon des témoins.

Des centaines de personnes ont trouvé la mort dans les combats qui opposent l'armée, dirigée par le général Abdel-Fattah al-Burhan, aux forces de sécurité, dirigées par le général Mohamed Hamdan Dagalo, également connu sous le nom de Hemedti. Chacun a accusé l'autre d'avoir violé une série de cessez-le-feu.

L'armée a eu recours à la puissance aérienne contre des unités des forces de sécurité républicaines retranchées dans des quartiers résidentiels de Khartoum, endommageant des pans entiers de la capitale et ravivant le conflit dans la région du Darfour, à l'extrême ouest du Soudan.

Port-Soudan, où des milliers de personnes ont fui Khartoum en quête d'une évacuation à l'étranger, est le principal point d'entrée de l'aide pour de nombreux pays de la région, a déclaré M. Dunford du PAM à Reuters.

"Si nous n'arrêtons pas les combats, si nous n'arrêtons pas maintenant, l'impact sur le plan humanitaire sera massif", a-t-il déclaré.

Le Kenya a proposé l'utilisation de ses aéroports et pistes d'atterrissage près de la frontière avec le Soudan du Sud dans le cadre d'un effort humanitaire international, a déclaré le ministre kényan des Affaires étrangères Alfred Mutua.

AIDE D'URGENCE

Les fournitures d'aide qui sont arrivées à Port-Soudan pour d'autres organismes d'aide attendaient toujours lundi d'être acheminées en toute sécurité vers Khartoum, un trajet d'environ 800 km, bien que Médecins sans frontières ait déclaré avoir livré une partie de l'aide à Khartoum.

Quelque 330 000 Soudanais ont également été déplacés à l'intérieur des frontières du Soudan par la guerre, selon l'agence des Nations unies pour les migrations.

Des milliers de Soudanais tentent également de quitter le pays, souvent en traversant les frontières avec l'Égypte, le Tchad et le Sud-Soudan. L'ONU a prévenu lundi que 800 000 personnes pourraient finalement quitter le pays, y compris les réfugiés vivant temporairement au Soudan.

À la frontière avec l'Égypte, où plus de 40 000 personnes ont traversé au cours des deux dernières semaines, les retards obligent les réfugiés à attendre des jours avant d'être autorisés à passer, après avoir payé des centaines de dollars pour faire le voyage vers le nord depuis Khartoum.

Les pays étrangers ont déployé leurs propres efforts d'évacuation, avec un pont aérien depuis l'extérieur de la capitale et de longs convois routiers jusqu'à Port-Soudan, où des navires ont acheminé les réfugiés vers l'étranger.

La plupart des pays européens ont mis fin à leurs efforts d'évacuation. La Russie a déclaré mardi qu'elle avait évacué 200 de ses ressortissants.

L'armée et les FAR se partageaient le pouvoir depuis le coup d'État de 2021, mais s'étaient opposées sur le calendrier de la transition vers un régime civil et sur les mesures visant à fusionner les FAR avec l'armée régulière.

Les deux organisations ont combattu côte à côte le soulèvement soudanais au Darfour à partir de 2003, qui a fait plus de 300 000 morts et a donné lieu à des accusations de génocide.