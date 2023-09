Le conseil d'administration du géant russe du gaz naturel Gazprom a déclaré mardi qu'il envisagerait d'acheter des actions de la société lors d'une réunion prévue le 13 septembre.

Il n'a pas donné plus de détails dans le document réglementaire.

Plusieurs entreprises russes, telles que le producteur de pétrole Lukoil et le détaillant Magnit, ont annoncé leur intention d'acheter des actions aux investisseurs étrangers, qui ont été privés de la possibilité de négocier des titres russes à la suite des sanctions occidentales liées au conflit entre la Russie et l'Ukraine et des contre-mesures prises par Moscou.

Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement si l'annonce de Gazprom signifiait qu'elle envisageait également une telle mesure.