Le conseil d'administration de Groupe Flo désigne le cabinet Finexsi en tant qu'expert indépendant à la suite de l'annonce par Groupe Bertrand de son intention de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée

Dans le cadre de l’annonce par Groupe Bertrand de son intention de déposer un projet d’offre publique d’achat simplifiée, le conseil d’administration de Groupe Flo (Paris:FLO), réuni ce jour, a constitué un comité ad hoc composé de Mme Dominique Esnault, Mme Christine de Gouvion Saint-Cyr et Mme Bénédicte Hautefort, administrateurs indépendants, afin qu’il examine les termes et conditions de l’opération qui pourrait être lancée et supervise les travaux de l’expert indépendant en veillant au bon déroulement de sa mission.

Sur proposition du comité ad hoc, le conseil d’administration a également choisi de désigner le cabinet Finexsi, représenté par MM. Olivier Péronnet et Lucas Robin, en qualité d’expert indépendant chargé d'établir un rapport sur les conditions financières du projet d'offre et, le cas échéant, du retrait obligatoire, conformément à l’article 261-1, I et II du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Comme prévu par la règlementation, le conseil d’administration se réunira à nouveau pour émettre un avis motivé sur le projet d'offre après avoir pris connaissance du rapport de l'expert indépendant.

Dans l’hypothèse où Groupe Bertrand déposerait le projet d’offre publique d’achat simplifiée, le rapport de l’expert indépendant et l’avis motivé du conseil d’administration de Groupe Flo figureront dans le projet de note en réponse de Groupe Flo qui sera déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers.

A propos de Groupe Flo

Groupe Flo est un groupe de restauration commerciale structuré autour de 156 restaurants détenus en propre ou en franchise au 30 juin 2019. Le groupe est présent sur le marché de la restauration avec principalement l’enseigne Hippopotamus, des brasseries historiques et des concessions.

L’action de Groupe Flo est cotée sur Euronext Paris SA (FR 0004076891). Toutes les publications financières du groupe sont en ligne sur son site Internet (www.groupeflo.fr), rubrique « Communication financière », et notamment son Document de Référence déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 9 avril 2019 sous le numéro D.19-0290.

