Le Conseil de l'aviation des Nations unies lancera cette semaine le premier audit du système de contrôle de la sécurité de l'aviation civile des États-Unis depuis 2007, a déclaré mardi à la presse un responsable de l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis (FAA).

L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) conduira l'audit pendant deux semaines avec 12 auditeurs de 10 pays, à partir de mercredi. Les résultats sont attendus en janvier. L'audit portera sur la FAA, le National Transportation Safety Board, le ministère de la défense, la Federal Communications Commission et d'autres agences américaines impliquées dans l'aviation.

Il y aura 790 questions couvrant huit domaines, dont la législation et la réglementation de l'aviation civile, les enquêtes sur les accidents et incidents d'aéronefs, les services de navigation aérienne. Les audits aident l'OACI à déterminer la mise en œuvre des normes internationales.

Un bon résultat permettrait aux États-Unis de montrer qu'ils respectent des normes de sécurité aérienne rigoureuses et d'encourager les pays du monde entier à faire de même, a déclaré le responsable de la FAA.

Les États-Unis disposent de l'espace aérien le plus complexe au monde et affichent un bilan impressionnant en matière de sécurité, le dernier accident mortel d'une compagnie aérienne américaine de transport de passagers remontant à février 2009. Le dernier audit de l'OACI concernant les États-Unis remonte à 2007, avec une méthodologie différente.

La FAA vérifie également que d'autres pays respectent les normes de sécurité de l'OACI. La FAA a déclassé le Mexique en mai 2021 et lui a rendu sa meilleure note en septembre, ce qui a permis aux transporteurs mexicains d'étendre leurs liaisons avec les États-Unis et d'ajouter de nouveaux services.

La FAA est confrontée à une pénurie persistante de contrôleurs aériens et à une série d'incidents évités de justesse, dont certains sont imputés à des erreurs de contrôleurs.

Dans plusieurs installations, les contrôleurs effectuent des heures supplémentaires obligatoires et travaillent six jours par semaine pour pallier la pénurie. La FAA manque d'environ 3 000 contrôleurs pour atteindre ses objectifs en matière de personnel. Le mois dernier, la FAA a annoncé qu'elle prolongeait jusqu'en octobre 2025 les réductions des exigences minimales de vol dans les aéroports encombrés de la région de New York, en invoquant le manque de personnel parmi les contrôleurs aériens.