Le conseiller de Trump, Bannon, ne peut pas utiliser une défense clé dans le procès de juillet aux États-Unis.

Le juge de district américain Carl Nichols a empêché les avocats de Bannon de présenter un argument connu sous le nom de défense par "conseil" pendant le procès, qui doit commencer le 18 juillet.

Bannon a été accusé en novembre de deux chefs d'accusation d'outrage au Congrès pour avoir défié une citation à comparaître émise par une commission de la Chambre des représentants enquêtant sur l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain par des partisans de Trump. M. Bannon a refusé de fournir le témoignage ou les documents demandés, invoquant l'affirmation de M. Trump - rejetée par d'autres tribunaux - selon laquelle le matériel est protégé par une doctrine juridique appelée "privilège exécutif".

La défense "advice of counsel" peut être utilisée pour battre les accusations criminelles. Les défendeurs qui invoquent cette défense font valoir qu'ils se sont fiés de bonne foi aux conseils de leurs avocats et qu'ils n'avaient donc pas l'intention d'enfreindre la loi.

Les avocats de M. Bannon ont déclaré dans un document judiciaire de février que cette défense était un élément clé de leur dossier.

"Le gouvernement allègue que M. Bannon a commis un crime", ont déclaré les avocats de la défense de Bannon dans le dépôt. "Chaque acte qu'ils ont l'intention d'invoquer comme preuve impliquait le recours de M. Bannon à des conseils juridiques."

Les avocats de Bannon espèrent faire valoir qu'il s'est appuyé sur les conseils juridiques de son avocat Robert Costello, qui l'avait précédemment informé qu'il ne pourrait pas témoigner ou fournir des documents au panel à moins qu'il ne négocie un accord avec Trump ou ne convainque un tribunal fédéral d'accepter de renoncer au privilège exécutif.

Costello, qui représente toujours Bannon, a cité un certain nombre d'avis juridiques antérieurs publiés par l'Office of Legal Counsel du ministère de la Justice, qui ont conclu que les fonctionnaires actuels et anciens de l'exécutif étaient à l'abri des citations à comparaître du Congrès. Costello et son co-avocat M. Evan Corcoran n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire suite à la décision du juge.

Bannon, figure de proue des milieux médiatiques de droite, a été l'un des architectes de la victoire de Trump à la présidentielle de 2016 et a occupé le poste de stratège en chef de la Maison Blanche en 2017. L'ancien banquier de Goldman Sachs Group Inc et vétéran de la Navy a promu des causes et des candidats de droite aux États-Unis et à l'étranger.