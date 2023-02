Le conseiller et "défenseur" de Biden quitte la Maison Blanche pour un poste de direction à l'EPA

M. Zubatkin, qui occupe actuellement le poste de directeur adjoint de la recherche à la Maison-Blanche, possédait une connaissance encyclopédique du dossier législatif de M. Biden remontant aux années 1980 et était chargé de vérifier les faits dans les discours sur l'état de l'Union et autres discours importants de M. Biden, ont indiqué des sources de l'administration.

Après avoir travaillé avec la commission Simpson-Bowles créée en 2010 par le président de l'époque, Barack Obama, pour étudier le problème de la dette de Washington, M. Zubatkin a joué un rôle important dans la défense de la loi sur les soins abordables de M. Obama contre les tentatives d'abrogation de cette loi emblématique pendant la présidence de Donald Trump.

Il devra relever de grands défis à l'EPA, que les républicains cherchent à démanteler depuis des années, et qui est actuellement sous les feux de la rampe après un déraillement de train et un déversement toxique dans l'Ohio.

Au cours des deux dernières années, M. Zubatkin était le principal chercheur chargé de façonner les communications sur les questions économiques et la législation, notamment la loi sur la réduction de l'inflation et la loi bipartisane sur l'infrastructure, ainsi que sur l'Ukraine et les audiences de confirmation du juge de la Cour suprême Ketanji Brown Jackson.

La directrice de la communication de la Maison Blanche, Kate Bedingfield, qui quitte également l'administration, a déclaré que M. Zubatkin s'est révélé être "un brillant défenseur du bilan du Président et de ses politiques dans les moments critiques".