Pour faire référence au titre de la veille, le rebond n'a pas fait pschitt. L'ambiance en Europe n'a toutefois pas beaucoup changé puisque les marchés actions continuent à évoluer au sein de bornes étroites, même si force est de constater que c'est le vert qui l'emporte depuis lundi. Je rappelle pour celles et ceux qui ont loupé les dernières séances que les perspectives économiques effraient toujours, mais le bellicisme des banques centrales fait un peu moins peur. Dans ce contexte, la bonne tenue de la consommation américaine a suscité un certain regain d'optimisme. On en parle ce matin avec quelques mots sur les banques centrales, qui auront encore l'occasion d'agiter la menace de l'inflation au cas où le message ne serait toujours pas passé.

Les séances se suivent et se ressemblent puisque les marchés boursiers ont à nouveau évolué un peu dans tous les sens hier. Tout cela avait un air de déjà-vu : l'Europe a fait le yoyo et a terminé la séance de la veille sur des gains riquiqui. Et encore, le Stoxx Europe 600 a surnagé puisque l'indice élargi européen a pratiquement terminé étale à 452 points. Paris et Francfort passent à côté pour des indices d'excités de la gâchette en progressant de respectivement 0,44% et 0,22%. En revanche, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis, il ne fallait pas miser sur le secteur de la santé, qui a reculé à contre-courant du reste de la cote, ce qui explique la sous-performance du BEL20 belge (pénalisé par le recul d'Argenx et UCB) et du SMI suisse (pénalisé par le recul du duo Novartis/Roche). A Wall Street, le vert était aussi de mise, mais sur des amplitudes moins ténues : +1,15 % pour le S&P500 et +1,63% pour le Nasdaq 100.

Ce regain d'optimisme a été nourri par la bonne tenue de la consommation américaine. L'indice de confiance du Conference Board est passé de 102,5 à 109,7 points entre mai et juin. Autrement dit, la confiance des consommateurs américains est repartie en hausse et nettement plus qu'attendu puisque le consensus tablait sur 103,9 points. C'est une bonne surprise car la capacité des consommateurs américains à absorber le choc inflationniste sans capituler est un déterminant important de la dynamique économique. La composante prospective est elle aussi remontée à 79 points (contre 71 le mois dernier). C'est toujours faible, mais l'enquête fait ressortir que globalement, les ménages américains sont plus nombreux à s'attendre à une baisse de l'inflation dans les mois à venir.

Dans un tel contexte et au risque de me répéter, les marchés optent pour une marche en avant prudente en attendant les prochains enjeux qui sont attendus en fin de semaine avec les données sur l'inflation américaine. En prenant un peu de recul, les indices boursiers tiennent bon puisqu'ils évoluent relativement proches de leurs meilleurs niveaux récents. En revanche, ils manquent un peu d'énergie à deux semaines de la prochaine campagne de publications trimestrielles.

Le volet macroéconomique de la séance du jour est plutôt léger. En fait, il n'est étoffé que par moult interventions de banquiers centraux, avec en guest-stars Jerome Powell (Fed), Christine Lagarde (BCE) ainsi que Andrew Bailey (BoE) et Kazuo Ueda (BoJ) dans l'après-midi. Notons tout de même que l'Australie a publié cette nuit une inflation plus faible que prévu. On reste donc dans le registre des bonnes nouvelles puisque cette dernière s'est tassée à 5,6% en rythme annuel, comme 6,8% le mois dernier.

Du côté des sociétés, l'actualité est un peu (beaucoup) clairsemée avant la grosse vague de résultats qui débutera mi-juillet. Je note quand même une publication aux Etats-Unis de Micron Technology (semi-conducteurs) et de General Mills (agroalimentaire).

La séance boursière se termine dans le désordre en Asie, avec des petits replis en Chine et à Hong Kong. Le Kospi coréen cède aussi du terrain avec une baisse de l'ordre de 0,70%. En revanche, ça grimpe assez fort du côté de l'Inde (+1,38% pour le Sensex) et le Japon (+1,90% pour le Nikkei). L'ASX australien a également progressé cette nuit, de 1,25%. Les indicateurs avancés européens sont en hausse après la progression de Wall Street.

Les temps forts économiques du jour

Aux Etats-Unis, la balance commerciale et les stocks de grossistes figurent à l'agenda à 14h30, avant les traditionnels stocks pétroliers à 16h30. Tout l'agenda macro ici.

La paire euro / dollar reste proche de 1,095 USD. L'once d'or cède un peu de terrain à 1915 USD. Le pétrole aussi avec un Brent de Mer du Nord à 72,85 USD le baril et un brut léger américain WTI à 68,10 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans gravit autour de 3,76%. Le bitcoin évolue toujours au-dessus de 30000 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

BNP Paribas trouve un accord avec Orange sur sa banque en ligne selon Les Echos.

Arkema rachète la société sud-coréenne PIAM pour 728 millions d'euros.

Thales s'associe à Google Cloud pour développer de nouvelles capacités basées sur l'IA.

Bouygues a réalisé une augmentation de capital réservé aux salariés d'un montant de 150 millions d'euros.

La cotation d'Orpea est suspendue avant le résultat des votes sur le plan de sauvegarde.

BioMérieux nomme Jennifer Zinn au poste de Directrice exécutive des opérations cliniques.

Atos tient aujourd'hui son assemblée générale annuelle.

Esker se porte candidate pour être Plateforme de Dématérialisation Partenaire.

Colas réceptionne deux navires pour le marché européen.

Cogelec renforce son Conseil d'Administration.

Orapi entre en négociation avec le Groupe Paredes pour lui céder environ 34,8% du capital.

Groupe Partouche affiche pour le premier semestre un résultat net de 18,8 millions d'euros.

Le transfert de Precia sur Euronext Growth est approuvé en AG.

GECI International diminue la valeur nominale de ses actions.

Dans le monde

