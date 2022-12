Le consommateur américain réveille le Père Noël

Quelqu'un d'un peu cruel a manifestement essayé hier de faire passer mon titre "ça se présente mal pour le rally de fin d'année" pour une prophétie de crétin, vu que les indices ont pris la pente ascendante. Peut-être une offensive sournoise et un peu désespérée du Père-Noël pour voler au secours des investisseurs au dernier moment ? Qui n'a pas trop mal fonctionné puisqu'en Europe, le CAC40 français a gagné 2%, tracté par ses poids-lourds : 3% de hausse pour TotalEnergies et L'Oréal, à peine moins pour Sanofi et Schneider et plus de 1% de gains du côté de LVMH et Air Liquide. Comme le sextet pèse presque 45% de l'indice, ça aide. Le reste de l'Europe était au diapason, ce qui a permis au STOXX Europe 600 de glaner 1,7%.

Le marché américain s'est montré un peu plus prudent. C'est pourtant à l'annonce d'une statistique publiée aux Etats-Unis que les bourses européennes ont accéléré en hausse. Il faut dire qu'elle avait de la gueule, cette statistique. L'indice de confiance des consommateurs de décembre, compilé par le Conference Board, est monté à 108,3 points, contre 101,4 points en novembre et 101 points anticipés par les économistes. Malgré l'inflation, les tensions diverses et variées et tout et tout. Les auteurs de l'enquête expliquent que le ralentissement de l'inflation a marqué les esprits, notamment dans sa partie visible comme le recul du prix de l'essence. Les Américains ont davantage confiance dans l'avenir et le marché de l'emploi, même s'ils sont toujours très prudents sur les gros achats, notamment sur l'immobilier ou les gros appareils ménagers.

J'avais souligné hier que les investisseurs ont l'air d'être sortis du syndrome "mauvaise nouvelle ? Bonne nouvelle !", car le ralentissement économique est revenu sur le haut de la pile des craintes, devant la politique de taux de la Fed (même si les deux sont intimement liés, bien sûr). Par conséquent, cette excellente résistance du consommateur, et par ricochet de la consommation à venir, est accueillie positivement. Il faut noter dans le même temps que les résultats trimestriels de Nike, de Fedex et de Cintas (une sorte d'Elis américain) ont aussi contribué à rassurer sur les tendances économiques. Au final, le S&P500 et le Nasdaq 100 ont gagné environ 1,5% : solide, mais un peu moins décérébré qu'en Europe.

Les unes de la presse économique sont dominées par le discours prononcé par le président ukrainien devant le Congrès américain et par les suites de la faillite de FTX. Les deux principaux associés de Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison et Gary Wang, ont en effet plaidé coupable aux Etats-Unis après avoir été inculpés de fraude. Leur patron a officiellement accepté son extradition des Bahamas vers les Etats-Unis. La publication des données fiscales sur Donald Trump n'a rien donné de très croustillant, hormis le fait que l'ancien président a accumulé beaucoup de pertes entre 2015 et 2020. Le comité non-partisan sur la fiscalité n'a pas émis d'opinion sur le fait de savoir si l'homme d'affaires aurait dû payer plus ou moins d'impôts sur la période. J'ai aussi noté ce rapport de la Chambre de commerce du Royaume-Uni qui dresse un bilan accablant sur les difficultés des entreprises britanniques à commercer avec le reste de l'Europe et qui appelle le gouvernement Sunak à agir vigoureusement.

Côté ambiance de marché, et si l'on fait exception des données sur le consommateur américain détaillées plus haut, c'est en Chine qui ça frétille ce matin. Les valeurs technologiques et immobilières cotées ont pris leur envol à Hong Kong, à Shanghai et à Shenzhen après une énième déclaration d'intention des autorités. Plusieurs institutions ont réitéré leur engagement de favoriser la croissance et la stabilité du pays. En même temps, on les voit mal déclarer "non en fait, on s'en fiche, débrouillez-vous avec vos problèmes, nous on part à un tournoi de beach-volley". En tout cas, ça marche : le Hang Seng Tech, l'indice technologique le plus en vue de la région, flambe de plus de 4% ce matin.

Plus généralement, les indices évoluent presque tous dans le vert en Asie-Pacifique ce matin. Les hausses sont contenues au Japon et en Australie (environ 0,60%). La Corée du Sud et Taiwan sont en progression de plus de 1%. Le Hang Seng est encore plus dynamique (+2,5%), dans un de ses accès de volatilité habituels. L'Inde fait cavalier seul à la baisse, après une année prolifique pour la Bourse de Bombay. Les indicateurs avancés occidentaux montrent que le rebond initié la veille devrait se poursuivre ce matin dans les premiers échanges, en attendant la série de statistiques macroéconomiques prévue aux Etats-Unis entre 14h30 et 16h00.

Les temps forts économiques du jour

Au programme du jour aux Etats-Unis, l'indice d'activité de la Fed de Chicago, les inscriptions hebdomadaires au chômage et la dernière estimation du PIB américain du T3, le tout à 14h30. L'indice des indicateurs avancés suivra à 16h00. Tout l'agenda macro ici.

L'euro se renforce à 1,0638 USD. L'once d'or est ferme à 1818 USD. Le pétrole a repris un peu de hauteur, avec un Brent de Mer du Nord à 82,56 USD le baril et un brut léger américain WTI à 78,73 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans recule à 3,66%. Le bitcoin flirte avec 16 850 USD.

Les principaux changements de recommandations

Alcon : J.P. Morgan reprend le suivi à neutre en visant 60 CHF.

Allgeier : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 42 à 38 EUR.

Basic-Fit : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 58 à 41 EUR.

Chemring : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 420 à 380 GBp.

HMS Networks : DNB passe de conserver à acheter en visant 375 SEK.

Logitech : Citigroup reste à l'achat avec un objectif relevé de 65 à 75 USD.

LondonMetric : Citigroup passe d'acheter à neutre en visant 166 GBp.

MorphoSys : Citigroup reste à la vente avec un objectif de cours réduit de 16 à 12 EUR.

The Gym Group : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 290 à 220 GBp.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Sanofi et Pfizer concluent un accord dans le cadre d'un procès intenté aux États-Unis dans le dossier Zantac.

Air Liquide reçoit le soutien de l’Etat néerlandais pour deux grands projets d’électrolyseurs.

Renault émet 210 MdsJPY (1,4 Md€) d'obligations dites "Samouraï" 2026, assorties d'un coupon de 2,8%.

Crédit Agricole annonce que la Banque Centrale Européenne a confirmé son niveau actuel d'exigences concernant le pilier 2 à 1,5% à partir du 1er janvier 2023.

La Colombie envisage d'acheter 16 Rafale à Dassault Aviation.

Rémy Cointreau annonce la fin du programme de rachat d’actions.

Orpea a déposé plainte à l'encontre d'Yves Le Masne, ancien directeur général du groupe.

S&P abaisse la perspective de la note "BBB+" de TF1 de "stable" à "négative".

Neoen signe un contrat de vente d'électricité avec Equinix en Finlande et avec TDF en France.

CGG et TGS lancent une étude multi-clients OBN conjointe au large du plateau continental norvégien.

L'actionnaire de contrôle de Tikehau Capital augmente sa participation de 51 à 56,3%.

Voltalia lance les travaux de construction d'un projet solaire de 148 MW en Afrique du Sud.

L'OPA simplifiée à 143 EUR l'action Somfy est ouverte.

Carmat nomme Alexandre Conroy président du conseil d'administration.

Biosynex rachète son distributeur danois Medkoncept.

Geci tire une tranche de 100 ORNAN.

L'OPA à 0,19 EUR sur Atari est ouverte.

Fountaine Pajot a publié ses comptes.

Dans le monde

Annonces importantes (et moins importantes)