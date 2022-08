Le consommateur américain sur le gril

Je prêtais vendredi en début de journée un certain manque d'énergie aux investisseurs, mais ils m'ont fait mentir. Surtout aux Etats-Unis où les valeurs technologiques ont repris leur rebond de plus belle, pour terminer en hausse de plus de 2%. Le Nasdaq et le S&P500 en sont désormais à quatre semaines consécutives de hausse et si leur déficit 2022 affiche encore deux chiffres, il s'est réduit de moitié. L'Europe en a aussi profité pour atténuer ses pertes annuelles. Le Stoxx Europe 600 ne cède plus que -9,6% depuis le 1er janvier, et même -7,7% en intégrant les dividendes versés. Pour le CAC40 français, la baisse s'établit à -8,4% en données brutes et à -5,8% en comptant les dividendes. C'est mieux que la moyenne, mais pas aussi bien que les deux marchés européens stars de l'année, le Portugal et la Norvège, pour des raisons que j'avais déjà expliquées il y a quelques temps.

La litanie des indicateurs macroéconomiques continue cette semaine, dans un contexte où, il faut bien l'avouer, même les économistes les plus chevronnés en perdent leur latin. Il faut s'y faire, les outils de suivi classiques de la performance sont à la peine. Pendant que les experts bataillent un peu stérilement pour savoir si, oui ou non, les Etats-Unis sont en récession, le marché du travail renvoie une toute autre image puisque les créations de postes se sont encore envolées en juillet et que le taux de chômage n'avait jamais été aussi bas depuis 1969. Pour un repère temporel, en 1969, les Jackson 5 sortaient "I Want You Back" et "Il était une fois dans l'Ouest" cartonnait au box-office en France. Bref, chaque statistique publiée entraîne les habituels débats entre les exégètes des deux camps. Mais les articuler entre elles est une autre paire de manches. Ce qui complique en dernier ressort la tâche des banques centrales. Banques centrales qui s'étaient copieusement savonné la planche en se trompant de diagnostic sur l'origine et les conséquences de l'inflation.

C'est dans ce contexte que tomberont mercredi les ventes de détail américaines de juillet. L'intérêt "classique" de cette statistique est de prendre le pouls du consommateur étasunien, sachant que la consommation privée représente environ 68% du PIB. A titre de comparaison, c'est 55% en France et un peu moins en Allemagne. Tant que le consommateur américain tient, la Fed est censée avoir quelques latitudes pour tenter de courber la flambée des prix à coups de tatane, ou de hausse de taux en version plus académique. Le chiffre tombera au lendemain des derniers résultats trimestriels de Walmart et The Home Depot, qui sont aussi des indicateurs importants du monde réel.

Comme il est écrit que vous n'échapperez pas aux statistiques cette semaine, il y en a déjà eu tôt ce matin. Au Japon d'abord, où le PIB du pays a rebondi de 0,5% au T2, ce qui est un peu moins que prévu par les spécialistes. En Chine ensuite, où les données publiées ont été étonnamment faibles. Les ventes de détail sont nettement moins dynamiques que prévu et la production industrielle n'a pas accéléré par rapport à juin comme escompté. Une situation qui peut s'expliquer par les restrictions liées au covid et par la profonde crise immobilière qui frappe le pays. Toutefois, la PBOC, la banque centrale chinoise, a réduit deux de ses taux directeurs pour la première fois depuis janvier. Les amateurs de verre à moitié plein y verront un moyen de donner un petit coup d'accélérateur à l'économie. Mais les aficionados du verre à moitié vide concluront que le pays répond par des mesurettes à ses soucis économiques du moment.

Dans le reste de l'actualité, le voyage législatif du plan Biden pour la santé et le climat s'est achevé avec succès au cours du weekend devant la chambre des représentants. Il est donc adopté, même si les marchés ont déjà largement anticipé cette issue positive. La mi-août ne sera pas exempte de publications de résultats. Il faudra donc compter avec Walmart et The Home Depot demain, deux importants marqueurs des tendances de consommation aux Etats-Unis. Tencent, Cisco, Analog Devices, The Estée Lauder Companies et Applied Materials sont aussi sur les tablettes hebdomadaires. En Europe, Henkel, Straumann, Delivery Hero, Carlsberg, Geberit et Adyen sont au programme de la semaine.

En Asie en fin de parcours, le Japon clôture sur un gain de plus de 1% du côté du Nikkei 225, tandis que les progressions sont plus mesurées en Australie, en Inde ou en Corée du Sud. En Chine, le cœur des investisseurs balance autour de l'équilibre à Hong Kong comme à Shanghai. Les indicateurs avancés européens sont attendus en hausse modérée pour combler le retard accumulé avec la séance américaine vendredi.

Les temps forts économiques du jour

L'indice Empire Manufacturing d'août (14h30) et le dernier indice des prix immobilier de la NAHB (16h30) sont les deux statistiques américaines à suivre aujourd'hui. Tout l'agenda macro ici. Ce matin, le Japon a fait état d'une croissance du T2 inférieure aux attentes (+2,2% versus +2,6% attendu sur un an). En Chine, les ventes de détail et la production industrielle de juillet sont toutes deux inférieures aux attentes.

L'euro a reperdu du terrain, à 1,0251 USD. L'once d'or se rapproche du cap des 1800 USD. Le pétrole recule, avec un Brent de Mer du Nord à 97,22 USD le baril et un brut léger américain WTI à 91,24 USD. Le rendement de la dette américaine à 10 ans évolue autour de 2,83%. Le bitcoin évolue juste sous 25 000 USD.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Crédit Agricole Assurances (Crédit Agricole) et F2i acquièrent des parcs éoliens en Espagne.

Ipsen a finalisé le rachat de la société américaine Epizyme spécialisée en oncologie.

Valneva lance un programme ATM aux Etats-Unis, l'équivalent d'un financement en fonds propres (financement dilutif) de 75 M$, réservé à des investisseurs spécialisés.

Innelec a publié ses comptes.

Dans le monde

Annonces importantes (et moins importantes)

Saudi Aramco dégage un bénéfice net record à 48,4 Mds$ au T2.

Peloton va supprimer 800 postes, externaliser ses livraisons et fermer des magasins.

Contemporary Amperex Technology (CATL) a prévu jusqu'à 7,34 Mds€ pour créer une usine de batteries pour véhicules électriques en Hongrie.

Prada cherche à se faire coter à Milan en plus de Hong Kong, selon Bloomberg.

ENBW a confirmé au cours du weekend, en réponse à des rumeurs, des discussions "concrètes" en vue de la vente de son réseau à haute tension TransnetBW.

La compagnie aérienne scandinave SAS AB, en faillite aux Etats-Unis, a obtenu un prêt de 700 M$ avec des fonds gérés par Apollo Global Management.

Nordex maintient ses prévisions de baisse des ventes pour 2022.

Echec pour Novartis avec canakinumab contre le cancer du poumon.

Bâloise vend son portefeuille en run-off allemand.

Facebook (Meta Platforms) s'allie à DoorDash pour les livraisons de sa "Marketplace".

Principales publications du jour : Henkel, CureVac, HelloFresh…