Le consortium CDP et Macquarie dépose une nouvelle offre pour le réseau de Telecom Italia

Aujourd'hui à 20:50 Partager

Telecom Italia a déclaré vendredi avoir reçu deux nouvelles propositions non contraignantes de la part du créancier public italien CDP et du fonds australien Macquarie pour l'achat de son réseau national de téléphonie fixe et de son unité sous-marine Sparkle.

Les propositions seront examinées par le conseil d'administration de TIM les 19 et 22 juin, a indiqué la société.