Le consortium Terravent acquiert un nouveau parc éolien en Allemagne

Lucerne (awp) - Le consortium Terravent, société de participations en mains de plusieurs groupes électriques suisses dont d'Axpo, a acquis un nouveau parc éolien en Allemagne via sa filiale outre-Rhin. Les installations reprises, pour un montant non dévoilé, ont été construites près de Mayence par l'entreprise Juwi.

Le parc éolien Windpark Windhübel, se compose de quatre mâts et permet de couvrir les besoins en électricité de plus de 7000 ménages, précise jeudi Axpo, principal actionnaire du consortium. Elles sont entrées en service en juin dernier. Fort de cette nouvelle acquisition, Terravent dispose d'éoliennes assurant au total une production de plus de 335 millions de kilowattheures (kWh).

Terravent se présente comme une société suisse de participation dans l'éolien terrestre, dont Axpo détient 25% des parts, SN Energie 22%, Energie Wasser Luzern (EWL) 15%, Azienda Elettrica Ticinese 15% également, Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 13% et Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen (EKS) 10%.

