Le consortium chinois met ses travailleurs en congé forcé après l'arrêt de Simandou en Guinée

WCS n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le 3 juillet, le ministre guinéen des mines a ordonné l'arrêt de tous les travaux sur le projet Simandou - le plus grand gisement de minerai de fer non exploité au monde - après que WCS et Rio Tinto aient manqué un délai supplémentaire pour convenir d'une coentreprise avec le gouvernement. Cette coentreprise est destinée à couvrir l'infrastructure ferroviaire et portuaire que les sociétés utiliseront pour exporter le minerai de fer.

WCS a obligé les travailleurs à prendre un mois de congé, et si le projet n'a pas redémarré après cela, ils seront licenciés, a déclaré un employé, ajoutant que l'ordre d'arrêter le travail est arrivé à la dernière minute.

"Nous étions sur le chemin du travail quand on nous a dit de faire demi-tour", a-t-il dit.

Les discussions entre WCS, Rio Tinto et la junte au pouvoir en Guinée se sont heurtées à un mur de briques, les deux sociétés repoussant la demande du gouvernement d'obtenir une participation de 15 % sans droit de vote dans la JV ferroviaire et portuaire.

Il n'était pas immédiatement clair si les entreprises contractées par WCS pour construire l'infrastructure ont également mis leurs travailleurs en congé forcé.

Le conglomérat de construction China Railway International Group, dont plusieurs filiales travaillent sur le chemin de fer de Simandou, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée via son site Internet.

Parmi les actionnaires de WCS figurent la compagnie maritime singapourienne Winning Group, le géant chinois de l'aluminium China Hongqiao et la société de logistique guinéenne UMS, selon le site Web du consortium.