Le constructeur automobile Tesla restera coté en Bourse

La décision de laisser Tesla en Bourse, annoncée vendredi soir tard, soulève des questions sur son avenir. L'action Tesla se négocie bien au-dessous de son niveau du 7 août, lorsque Elon Musk a annoncé sur Twitter qu'il envisageait de retirer Tesla de la cote pour 420 dollars par action.

L'action Tesla a fini vendredi à 322,82 dollars sur le Nasdaq.

Elon Musk et Tesla font également face à une série d'actions en justice et à une enquête de l'autorité boursière, la Securities and Exchange Commission (SEC), sur l'exactitude du tweet de Musk selon lequel le financement du retrait envisagé était "garanti".

Elon Musk a expliqué vendredi que sa conviction qu'il y avait plus qu'assez de financement pour faire radier l'entreprise de la cote avait été renforcée pendant qu'il étudiait le dossier, mais qu'il avait abandonné son idée en raison des commentaires des actionnaires et aussi parce que l mise en oeuvre de son idée était chronophage.

"Bien que la majorité des actionnaires à qui j'ai parlé aient déclaré qu'ils resteraient avec Tesla si nous sortions de la Bourse, le sentiment général, en un mot, était : 's'il vous plaît, ne faites pas cela'", écrit Elon Musk sur son blog.

Le milliardaire, qui détient environ 20% de Tesla, estimait que les deux tiers des actionnaires de Tesla auraient choisi une option de "transfert" de leurs actions dans une société non cotée. Cela aurait réduit de manière significative les sommes nécessaires à l'opération et évité de faire peser une charge supplémentaire sur Tesla, qui a un endettement de 11 milliards de dollars et un cash flow négatif.

Mais Elon Musk a déclaré vendredi qu'un certain nombre d'actionnaires institutionnels lui avaient expliqué qu'ils étaient tenus par les règles internes à leur société qui limitent leur capacité à investir dans une entreprise non cotée.

Cela contraste fortement avec le tweet du 7 août, par lequel Musk déclarait : "le soutien des investisseurs est confirmé".

VENDEURS A DÉCOUVERT

Les grands actionnaires de Tesla, T. Rowe Price Group, Fidelity Investments et l'Ecossais Baillie Gifford se sont refusés à tout commentaire.

Six membres du conseil d'administration de Tesla ont déclaré dans un communiqué séparé qu'ils avaient été informés jeudi par Elon Musk qu'il renonçait à son projet de retrait de la Bourse. Le conseil d'administration a ensuite dissous un comité spécial composé de trois administrateurs qu'il avait mis en place pour étudier le projet du milliardaire.

"Nous soutenons pleinement Elon qui continue à mener la société vers l'avenir", déclare le conseil d'administration.

Cependant, certains experts en gouvernance d'entreprise ont déclaré que la façon dont Musk a géré son projet de radiation de la cote pourrait inciter le conseil d'administration à mettre en place un moyen de le cadrer, par exemple en faisant appel à un directeur général adjoint.

Certains vendeurs à découvert se disent intéressés par la volte-ace d'Elon Musk.

"Personnellement, je vais voir comment l'action ouvre lundi. Si elle ne chute pas précipitamment sur cette info, je considérerai personnellement cela comme une opportunité de renforcer à ma position à découvert", a déclaré Christopher Irons, fondateur du site quoththeravenresearch.com.

Jim Chanos de Kynikos Associates, qui est lui aussi vendeur à découvert sur Tesla, a déclaré samedi: "Le désastre en matière de gouvernance d'entreprise qu'est Tesla se poursuit. N'oubliez pas que Musk a informé le conseil d'administration jeudi, selon son message de vendredi soir."

Tesla va maintenant devoir prouver qu'il peut accélérer la production de son dernier véhicule, le modèle 3, qui est essentiel pour la réalisation de ses objectifs de rentabilité.

Musk a déclaré à plusieurs reprises depuis avril que Tesla n'avait pas besoin de lever de nouveaux capitaux et a promis que la société serait rentable avec des flux de trésorerie positifs aux troisième et quatrième trimestres.

Cependant, les analystes de Citigroup ont estimé ce mois-ci que si un retrait de la Bourse semblait moins probable, "il serait sage que Tesla essaye au moins de lever de nouveaux fonds propres suffisants le plus tôt possible" de façon à susciter la confiance des investisseurs.

