Le constructeur automobile chinois BYD Co a reporté son projet de production de cathodes de lithium pour les batteries de véhicules électriques (VE) au Chili d'ici 2025, a déclaré mardi à Reuters le responsable de l'entreprise pour les Amériques.

L'année dernière, l'agence de développement économique chilienne CORFO a déclaré que la production dans une nouvelle usine développée par BYD devrait commencer vers la fin de 2025, ce qui représente un investissement de 290 millions de dollars dans le deuxième pays producteur de lithium au monde.

Stella Li, directrice de BYD Americas, a déclaré qu'elle ne savait pas quand l'entreprise reprendrait ses projets, citant l'incertitude et les complications entourant le projet, qui produirait des composants nécessaires aux batteries des véhicules électriques (VE).

"Ce plan a été reporté parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes", a déclaré Mme Li lors d'une interview à l'occasion du lancement d'une camionnette hybride-électrique à Mexico. Elle n'a pas donné plus de détails.

Interrogée par Reuters sur les commentaires de Mme Li, la CORFO a déclaré qu'elle prenait contact avec BYD pour lui demander davantage d'informations et que l'entreprise avait atteint les objectifs fixés par le gouvernement dans le cadre de sa sélection pour l'obtention de prix préférentiels sur le carbonate de lithium destiné aux batteries.

BYD, connue pour ses véhicules électriques bon marché, produit elle-même de nombreux composants et systèmes automobiles pour les véhicules électriques. La cathode est l'élément le plus coûteux d'une cellule de batterie de VE et peut être constituée de phosphate de fer-lithium (LFP) ou de nickel-cobalt-manganèse.

L'usine BYD, prévue dans la région septentrionale d'Antofagasta, devrait produire 50 000 tonnes par an de LFP pour les cathodes, selon la CORFO.