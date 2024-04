Chery a annoncé lundi qu'il offrirait des réductions fiscales à l'achat, des subventions à la reprise et des remises sur le financement automobile pour certains de ses modèles à combustion les plus vendus, alors qu'une guerre des prix acharnée fait rage sur le plus grand marché automobile du monde.

Parmi les modèles à combustion de Chery éligibles aux nouvelles mesures incitatives à compter de lundi figurent la Tiggo 8 Pro champion edition, la Tiggo 9 et l'Arrizo 8 high performance edition, a indiqué le constructeur automobile dans un communiqué publié sur son compte WeChat.

Les commandes de Tiggo 9, de l'édition championne de Tiggo 8 Pro et de Tiggo 8 Plus auront droit à des avantages fiscaux à l'achat limités dans le temps, en plus des subventions de reprise pouvant atteindre 20 000 yuans (2 766,71 dollars) et des réductions de financement automobile pouvant atteindre 5 000 yuans.

En juin, la Chine a dévoilé un ensemble massif d'allègements fiscaux sur quatre ans, jusqu'en 2027, pour les véhicules à énergie nouvelle, plafonnés à 30 000 yuans par véhicule. Les véhicules à combustion ne sont pas concernés par ces allègements.

Chery a également annoncé des remises en espèces sur l'édition haute performance Arrizo 8 et le SUV tout-terrain Discovery 06 pouvant aller jusqu'à 15 000 yuans.

Son rival BYD a réduit les prix d'une série de nouvelles versions de ses modèles existants depuis février, dans le but de s'attaquer aux véhicules à moteur à combustion avec ses véhicules électriques à bas prix. (1 $ = 7,2288 yuans chinois) (Reportage de Qiaoyi Li et Brenda Goh ; Rédaction de Jacqueline Wong ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman)