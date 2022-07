Le constructeur de camions Iveco revoit à la hausse ses prévisions pour 2022 et se retire de la JV russe.

Le groupe italien, qui s'est séparé de son ancienne société mère CNH Industrial au début de cette année, prévoit désormais un bénéfice consolidé ajusté avant intérêts et impôts (EBIT) pour l'ensemble de l'année entre 400 et 420 millions d'euros (409 et 429 millions de dollars) et une hausse de 3 à 4 % des revenus nets des activités industrielles.

Plus tôt dans l'année, Iveco prévoyait un EBIT ajusté pour l'ensemble de l'année entre 350 et 370 millions d'euros et des revenus nets des activités industrielles stables ou en hausse de 3 % par rapport à 2021.

Le relèvement des prévisions intervient malgré le fait qu'Iveco ait enregistré une légère baisse de ses bénéfices au deuxième trimestre, avec des revenus en hausse de 1,5 % à 3,4 milliards d'euros.

Iveco a déclaré que l'environnement opérationnel restait "difficile" compte tenu des contraintes de la chaîne d'approvisionnement mondiale, de la hausse des prix des matières premières et de l'approvisionnement en énergie, le tout exacerbé par le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine.

La société a ajouté qu'elle s'était retirée d'une coentreprise d'assemblage russe, Iveco AMT, le 20 juillet.

Bien que la Russie et l'Ukraine ne représentent pas "une part importante des activités du groupe", Iveco a déclaré qu'elle "surveillait de près" l'impact du conflit sur ses employés et sur tous les aspects de ses activités.

(1 $ = 0,9781 euros)